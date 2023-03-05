Фура была остановлена таможенниками в районе пункта пропуска Бугристое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мобильная группа Челябинской таможни пресекла незаконный ввоз из Казахстана 17 тонн насвая на фуре. Водитель, гражданин Кыргызстана, пытался завезти в регион 500 мешков запрещенного вещества. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

«Челябинская таможня пресекла незаконный ввоз из Казахстана 17 тонн насвая. Фура была остановлена в районе пункта пропуска Бугристое. В прицепе грузовика было обнаружено 500 мешков с подозрительным порошком зеленого цвета», — заявили в ведомстве.

Согласно документам большегруз перевозил древесную золу и табачное сырье. Со слов получателя, он заказывал удобрения для садовых растений. Экспертиза показала, что по мешкам расфасован насвай, который на «черном» рынке стоит больше 25 млн рублей.

Опасная партия была вывезена из России. Оптовая и розничная торговля насваем в РФ запрещена на основании п. 8 ст. 19 ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан».