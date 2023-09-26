26 сентября 2023

Мэр Тобольска разъяснил жителям города, как начисляется плата за отопление

Мэр Тобольска обратился к местным жителям по поводу отопительного сезона
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка губернатора Александра Моора. Тобольск, афанасьев максим
Максим Афанасьев обратился к жителям из-за вопросов по начислению тарифов Фото:

Мэр Тобольска (Тюменская область) Максим Афанасьев обратился к жителям города из-за большого количества вопросов о начале отопительного сезона. Многие тоболяки жаловались на то, что им придется платить за отопление за весь сентябрь, хотя отопление включается только 27 числа. Афанасьев разъяснил, как начисляется плата.

«В нашем городе 85% многоквартирных домов имеют общедомовые приборы учета. В квитанции за сентябрь у них начислений за отопление не будет. Три дня сентября будут учтены в квитанции за октябрь. У кого приборов нет, будет оплата за весь месяц», — заявил Афанасьев.

Глава города объяснил, почему некоторые дома не имеют общедомовых приборов учета. По его словам, сегодня для этого нет технической возможности. Ранее Максим Афанасьев подписал распоряжение о начале отопительного сезона.

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Мэр Тобольска (Тюменская область) Максим Афанасьев обратился к жителям города из-за большого количества вопросов о начале отопительного сезона. Многие тоболяки жаловались на то, что им придется платить за отопление за весь сентябрь, хотя отопление включается только 27 числа. Афанасьев разъяснил, как начисляется плата. «В нашем городе 85% многоквартирных домов имеют общедомовые приборы учета. В квитанции за сентябрь у них начислений за отопление не будет. Три дня сентября будут учтены в квитанции за октябрь. У кого приборов нет, будет оплата за весь месяц», — заявил Афанасьев. Глава города объяснил, почему некоторые дома не имеют общедомовых приборов учета. По его словам, сегодня для этого нет технической возможности. Ранее Максим Афанасьев подписал распоряжение о начале отопительного сезона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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