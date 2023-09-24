24 сентября 2023
23 сентября 2023

Мэр Тобольска подписал распоряжение о начале отопительного сезона

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Отопительный сезон в Тобольске начнется 27 сентября Фото:

Отопительный сезон в Тобольске (Тюменская область) начнется 27 сентября 2023 года. Об этом глава города Максим Афанасьев сообщил в своем telegram-канале.

«Подписал распоряжение о начале отопительного сезона с 27 сентября. Сентябрь неожиданно оказался сухим и теплым, но ночи холодные, и с завтрашнего дня прогнозы синоптиков не радуют хорошей температурой», — написал Афанасьев в своей публикации.

Ранее администрация Тобольска отчиталась о завершении всех подготовительных работ перед началом нового отопительного сезона. При этом, на объектах социальной сферы города отопление уже запущено. Отопительный сезон в Тюмени начался 21 сентября.

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Отопительный сезон в Тобольске (Тюменская область) начнется 27 сентября 2023 года. Об этом глава города Максим Афанасьев сообщил в своем telegram-канале. «Подписал распоряжение о начале отопительного сезона с 27 сентября. Сентябрь неожиданно оказался сухим и теплым, но ночи холодные, и с завтрашнего дня прогнозы синоптиков не радуют хорошей температурой», — написал Афанасьев в своей публикации. Ранее администрация Тобольска отчиталась о завершении всех подготовительных работ перед началом нового отопительного сезона. При этом, на объектах социальной сферы города отопление уже запущено. Отопительный сезон в Тюмени начался 21 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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