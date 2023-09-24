Мэр Тобольска подписал распоряжение о начале отопительного сезона

25 сентября 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Отопительный сезон в Тобольске начнется 27 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отопительный сезон в Тобольске (Тюменская область) начнется 27 сентября 2023 года. Об этом глава города Максим Афанасьев сообщил в своем telegram-канале. «Подписал распоряжение о начале отопительного сезона с 27 сентября. Сентябрь неожиданно оказался сухим и теплым, но ночи холодные, и с завтрашнего дня прогнозы синоптиков не радуют хорошей температурой», — написал Афанасьев в своей публикации. Ранее администрация Тобольска отчиталась о завершении всех подготовительных работ перед началом нового отопительного сезона. При этом, на объектах социальной сферы города отопление уже запущено. Отопительный сезон в Тюмени начался 21 сентября.

Отопительный сезон в Тобольске (Тюменская область) начнется 27 сентября 2023 года. Об этом глава города Максим Афанасьев сообщил в своем telegram-канале. «Подписал распоряжение о начале отопительного сезона с 27 сентября. Сентябрь неожиданно оказался сухим и теплым, но ночи холодные, и с завтрашнего дня прогнозы синоптиков не радуют хорошей температурой», — написал Афанасьев в своей публикации. Ранее администрация Тобольска отчиталась о завершении всех подготовительных работ перед началом нового отопительного сезона. При этом, на объектах социальной сферы города отопление уже запущено. Отопительный сезон в Тюмени начался 21 сентября.