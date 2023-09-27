В РФ узаконят посуточную сдачу жилья

27 сентября 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Посуточная сдача жилья станет законной Фото: Анна Майорова © URA.RU В России предлагается узаконить посуточную аренду жилья с условием соблюдения интересов соседей. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму РФ. «В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается прописать в Жилищный кодекс РФ, что собственник жилья вправе сдавать его в том числе краткосрочно», — сообщается в telegram-канале Госдумы. Там добавили, что главным условием станет неукоснительное соблюдение прав и законных интересов соседей. Среди прочего важно соблюдать правила использования жилых помещений и общего имущества. Такой подход позволит обеспечить баланс интересов всех сторон данных отношений, отмечают авторы законодательной инициативы. Ранее Конституционный суд России запретил считать посуточную аренду квартир эквивалентом гостиничного бизнеса на основе формальных признаков. В суде рекомендовали законодателям установить порядок и особенности предоставления жилья в виде краткосрочной аренды.

В России предлагается узаконить посуточную аренду жилья с условием соблюдения интересов соседей. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму РФ. «В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается прописать в Жилищный кодекс РФ, что собственник жилья вправе сдавать его в том числе краткосрочно», — сообщается в telegram-канале Госдумы. Там добавили, что главным условием станет неукоснительное соблюдение прав и законных интересов соседей. Среди прочего важно соблюдать правила использования жилых помещений и общего имущества. Такой подход позволит обеспечить баланс интересов всех сторон данных отношений, отмечают авторы законодательной инициативы. Ранее Конституционный суд России запретил считать посуточную аренду квартир эквивалентом гостиничного бизнеса на основе формальных признаков. В суде рекомендовали законодателям установить порядок и особенности предоставления жилья в виде краткосрочной аренды.