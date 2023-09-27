Илон Маск следит за возвращением с орбиты уральских космонавтов. Скрин

27 сентября 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Дмитрий Прокопьев и Сергей Петелин были на МКС с 2022 года (архивное фото) Фото: Роскосмос Бизнесмен и владелец платформы X (бывший Twitter) Илон Маск следит за возвращением с орбиты космонавтов Сергея Петелина из Екатеринбурга и Дмитрия Прокопьева из Челябинска. В соцсетях Маск сообщил, что будет транслировать полет космонавтов до приземления. «NASA ведет прямую трансляцию на Х», — написал Маск в своем аккаунте. Также он добавил к сообщению ссылку на прямой эфир, где будет показана посадка уральских космонавтов. Корабль «Союз МС-23» с космонавтами должен приземлиться в Казахстане, в 148 километрах от города Жезказган. Это произойдет 27 сентября в 14:17 часов по московскому времени. На Международной космической станции Петелин и Прокопьев находились с сентября 2022 года. Скриншот: сайт Х

Бизнесмен и владелец платформы X (бывший Twitter) Илон Маск следит за возвращением с орбиты космонавтов Сергея Петелина из Екатеринбурга и Дмитрия Прокопьева из Челябинска. В соцсетях Маск сообщил, что будет транслировать полет космонавтов до приземления. «NASA ведет прямую трансляцию на Х», — написал Маск в своем аккаунте. Также он добавил к сообщению ссылку на прямой эфир, где будет показана посадка уральских космонавтов. Корабль «Союз МС-23» с космонавтами должен приземлиться в Казахстане, в 148 километрах от города Жезказган. Это произойдет 27 сентября в 14:17 часов по московскому времени. На Международной космической станции Петелин и Прокопьев находились с сентября 2022 года.