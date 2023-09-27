Украина призвала к бойкоту России после решения УЕФА

27 сентября 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Европейские футболисты должны бойкотировать матчи с российскими командами, заявили в УАФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала к бойкоту матчей, в которых участвуют российские команды. Об этом сообщили в самой ассоциации. «УАФ обращается к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из РФ при условии их допуска», — передает сообщение УАФ Sport24 . Там добавили, что у Украины существует настойчивость в сохранении ранее принятых решений УЕФА и ФИФА о запрете участия всех российских команд в международных соревнованиях под эгидой данных организаций. Ранее исполком УЕФА обратился к руководству организации с предложением допустить детскую сборную России по футболу на соревнования. Предложено, чтобы состав российских сборных до 17 лет был восстановлен, даже если жеребьевки уже проведены. В таком случае, матчи российских команд будут проводиться без флага, гимна и национальной формы, и не на территории России.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала к бойкоту матчей, в которых участвуют российские команды. Об этом сообщили в самой ассоциации. «УАФ обращается к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из РФ при условии их допуска», — передает сообщение УАФ Sport24. Там добавили, что у Украины существует настойчивость в сохранении ранее принятых решений УЕФА и ФИФА о запрете участия всех российских команд в международных соревнованиях под эгидой данных организаций. Ранее исполком УЕФА обратился к руководству организации с предложением допустить детскую сборную России по футболу на соревнования. Предложено, чтобы состав российских сборных до 17 лет был восстановлен, даже если жеребьевки уже проведены. В таком случае, матчи российских команд будут проводиться без флага, гимна и национальной формы, и не на территории России.