Украина призвала к бойкоту России после решения УЕФА

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Футбольный манеж Урал. Екатеринбург, мяч, футбольный манеж, футбольное поле
Европейские футболисты должны бойкотировать матчи с российскими командами, заявили в УАФ Фото:

Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала к бойкоту матчей, в которых участвуют российские команды. Об этом сообщили в самой ассоциации.

«УАФ обращается к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из РФ при условии их допуска», — передает сообщение УАФ Sport24. Там добавили, что у Украины существует настойчивость в сохранении ранее принятых решений УЕФА и ФИФА о запрете участия всех российских команд в международных соревнованиях под эгидой данных организаций.

Ранее исполком УЕФА обратился к руководству организации с предложением допустить детскую сборную России по футболу на соревнования. Предложено, чтобы состав российских сборных до 17 лет был восстановлен, даже если жеребьевки уже проведены. В таком случае, матчи российских команд будут проводиться без флага, гимна и национальной формы, и не на территории России.

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Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала к бойкоту матчей, в которых участвуют российские команды. Об этом сообщили в самой ассоциации. «УАФ обращается к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из РФ при условии их допуска», — передает сообщение УАФ Sport24. Там добавили, что у Украины существует настойчивость в сохранении ранее принятых решений УЕФА и ФИФА о запрете участия всех российских команд в международных соревнованиях под эгидой данных организаций. Ранее исполком УЕФА обратился к руководству организации с предложением допустить детскую сборную России по футболу на соревнования. Предложено, чтобы состав российских сборных до 17 лет был восстановлен, даже если жеребьевки уже проведены. В таком случае, матчи российских команд будут проводиться без флага, гимна и национальной формы, и не на территории России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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