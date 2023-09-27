Детей экстренно эвакуировали из школы в Верхней Пышме. Фото

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Город. Клипарт. Курган, подростки, школьники
ЧП произошло в школе №3 (архивное фото) Фото:

В Верхней Пышме в школе №3 детей и сотрудников экстренно вывели на улицу. К месту происшествия, по словам очевидцев, приехали саперы и пожарные.

«Всех учеников и учителей вывели за территорию школы. Стоим уже около часа, ходят саперы и пожарные», — сказали URA.RU очевидцы происшествия.

Одна из очевидиц заметила четырех саперов и одного пожарного. По данным некоторых собеседников агентства, в школе сработала пожарная тревога. Другие очевидцы заметили дым, идущий из школы. Детей не отпускают домой.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в 60-й отряд МЧС Верхней Пышмы. В ведомстве пояснили, что поступило сообщение о минировании. Экстренные службы проверяют школу.

Дети около получаса стоят на улице
Дети около получаса стоят на улице
Фото:

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В Верхней Пышме в школе №3 детей и сотрудников экстренно вывели на улицу. К месту происшествия, по словам очевидцев, приехали саперы и пожарные. «Всех учеников и учителей вывели за территорию школы. Стоим уже около часа, ходят саперы и пожарные», — сказали URA.RU очевидцы происшествия. Одна из очевидиц заметила четырех саперов и одного пожарного. По данным некоторых собеседников агентства, в школе сработала пожарная тревога. Другие очевидцы заметили дым, идущий из школы. Детей не отпускают домой. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в 60-й отряд МЧС Верхней Пышмы. В ведомстве пояснили, что поступило сообщение о минировании. Экстренные службы проверяют школу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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