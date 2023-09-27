ЧП произошло в школе №3 (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Верхней Пышме в школе №3 детей и сотрудников экстренно вывели на улицу. К месту происшествия, по словам очевидцев, приехали саперы и пожарные.

«Всех учеников и учителей вывели за территорию школы. Стоим уже около часа, ходят саперы и пожарные», — сказали URA.RU очевидцы происшествия.

Одна из очевидиц заметила четырех саперов и одного пожарного. По данным некоторых собеседников агентства, в школе сработала пожарная тревога. Другие очевидцы заметили дым, идущий из школы. Детей не отпускают домой.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в 60-й отряд МЧС Верхней Пышмы. В ведомстве пояснили, что поступило сообщение о минировании. Экстренные службы проверяют школу.