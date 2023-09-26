26 сентября 2023

В ЯНАО появится новая льгота для семей участников СВО

Члены семей участников в ЯНАО смогут бесплатно вызывать на дом работников МФЦ
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие МФЦ в Ельцин Центре. Екатеринбург, мфц, услуги
Вызвать работника МФЦ на дом участники СВО смогут бесплатно (архивное фото) Фото:

Власти ЯНАО разработали проект, предусматривающий новую меру поддержки участников СВО и членов их семей. Постановление, согласно которому граждане смогут бесплатно вызывать домой работников МФЦ для оформления документов, было размещено 27 сентября на сайте окружного правительства.

«Проект предусматривает организацию бесплатного выезда работника МФЦ на дом к участникам специальной военной операции, членам их семей, включая членов семей ямальцев, погибших в ходе выполнения задач специальной военной операции», — говорится в комментарии пресс-службы правительства ЯНАО. Документ вносит изменения в постановление главы региона от 28 октября 2022 года.

Ранее URA.RU рассказывало о дополнительной мере поддержки участников СВО и их семей. Она предусматривала получение сертификатов на услуги шиномонтажных мастерских два раза в год — весной и осенью — в связи с необходимостью замены летних и зимних шин.

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Власти ЯНАО разработали проект, предусматривающий новую меру поддержки участников СВО и членов их семей. Постановление, согласно которому граждане смогут бесплатно вызывать домой работников МФЦ для оформления документов, было размещено 27 сентября на сайте окружного правительства. «Проект предусматривает организацию бесплатного выезда работника МФЦ на дом к участникам специальной военной операции, членам их семей, включая членов семей ямальцев, погибших в ходе выполнения задач специальной военной операции», — говорится в комментарии пресс-службы правительства ЯНАО. Документ вносит изменения в постановление главы региона от 28 октября 2022 года. Ранее URA.RU рассказывало о дополнительной мере поддержки участников СВО и их семей. Она предусматривала получение сертификатов на услуги шиномонтажных мастерских два раза в год — весной и осенью — в связи с необходимостью замены летних и зимних шин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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