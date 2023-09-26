26 сентября 2023

В Курганской области раскрыли незаконную поставку тонн продуктов через местную фирму. Фото

Россельхознадзор выявил курганскую фирму с незаконным оборотом продукции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, сливочное масло
Тонны масла неизвестного происхождения оформлялось через курганскую фирму Фото:

Управление Россельхознадзора обнаружило фантомную площадку по распространению животноводческой продукции в Катайском районе (Курганская область). Через небольшой магазин фиктивно проходили тонны мяса и сливок и поставлялись в крупные города страны. О нарушении URA.RU рассказали в управлении Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям.

«Предприятие в Катайском округе Курганской области зарегистрировало площадку, на которой, судя по оформленным электронным ветеринарным сопроводительным документам, происходил незаконный оборот животноводческой продукции неизвестного происхождения», — сообщила пресс-служба управления. Компания зарегистрировалась в системе «Меркурий» в конце августа.

Компания начала активно поставлять продукции. Тонны мяса были отправлены в Санкт-Петербург, более 800 тонн сливок были переработаны в масло для Татарстана. Когда проверка Россельхознадзора приехала по указанному адресу, то выяснила, что на месте располагается сельский магазин. В таком здании невозможна переработка подобных объемов продукции.

Данные о компании были удалены с электронной площадки. «Материалы по данной фантомной площадке и деятельности этого предприятия переданы в прокуратуру Курганской области и УМВД России по Курганской области для принятия мер», — сообщили в Россельхознадзоре.

Через курганский магазин оформлялись сотни тонн сельхозпродукции неизвестного происхождения
Через курганский магазин оформлялись сотни тонн сельхозпродукции неизвестного происхождения
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Управление Россельхознадзора обнаружило фантомную площадку по распространению животноводческой продукции в Катайском районе (Курганская область). Через небольшой магазин фиктивно проходили тонны мяса и сливок и поставлялись в крупные города страны. О нарушении URA.RU рассказали в управлении Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям. «Предприятие в Катайском округе Курганской области зарегистрировало площадку, на которой, судя по оформленным электронным ветеринарным сопроводительным документам, происходил незаконный оборот животноводческой продукции неизвестного происхождения», — сообщила пресс-служба управления. Компания зарегистрировалась в системе «Меркурий» в конце августа. Компания начала активно поставлять продукции. Тонны мяса были отправлены в Санкт-Петербург, более 800 тонн сливок были переработаны в масло для Татарстана. Когда проверка Россельхознадзора приехала по указанному адресу, то выяснила, что на месте располагается сельский магазин. В таком здании невозможна переработка подобных объемов продукции. Данные о компании были удалены с электронной площадки. «Материалы по данной фантомной площадке и деятельности этого предприятия переданы в прокуратуру Курганской области и УМВД России по Курганской области для принятия мер», — сообщили в Россельхознадзоре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...