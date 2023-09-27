Сервис такси оправдал неадекватное поведение водителя в Сургуте

В такси «Поехали» оправдали поступок водителя, кричавшего на пассажиров в ХМАО

Сервис такси «Поехали» оправдал неадекватное поведение водителя, обвинив в этом пассажира Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сервис такси «Поехали» оправдал неадекватное поведение водителя в Сургуте, который кричал и размахивал руками на пассажиров в ответ на просьбу поехать быстрее. В компании заявили, что клиент повел себя некорректно, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

«Водитель отвечает за безопасность поездки и выбор скоростного режима. Пассажир не должен требовать от водителя нарушать правила дорожного движения и возмущаться справедливым отказом, тем более создавать из этого конфликтную ситуацию. В настройки сервиса внесены изменения, чтобы эти пассажир и водитель больше не встретились на заказах», — заявили в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница ХМАО пожаловалась на неадекватного таксиста. Водитель кричал и размахивал руками на пассажиров в Сургуте, когда они попросили его ускориться. Агентство также публиковало видео инцидента.