В свердловскую госавтоинспекцию нагрянула проверка из Москвы

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Внеплановая проверка продлится около недели Фото:

В Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области нагрянула внеплановая проверка из Москвы. Она продлится около недели, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Проверка из Москвы прилетела в свердловскую автоинспекцию. Конкретные причины проверки, неизвестны», — сказал собеседник агентства. Ведомством руководит Алексей Спиридонов.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых подтвердил URA.RU информацию о проверке. «Действительно, в Екатеринбург из Москвы прибыли несколько специалистов. Они оказывают практическую и методическую помощь по вопросам правопорядка», — сообщил Горелых. Он добавил, что говорить об итогах работы проверяющих пока преждевременно, поскольку проверка не завершена.

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В Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области нагрянула внеплановая проверка из Москвы. Она продлится около недели, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Проверка из Москвы прилетела в свердловскую автоинспекцию. Конкретные причины проверки, неизвестны», — сказал собеседник агентства. Ведомством руководит Алексей Спиридонов. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых подтвердил URA.RU информацию о проверке. «Действительно, в Екатеринбург из Москвы прибыли несколько специалистов. Они оказывают практическую и методическую помощь по вопросам правопорядка», — сообщил Горелых. Он добавил, что говорить об итогах работы проверяющих пока преждевременно, поскольку проверка не завершена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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