В свердловскую госавтоинспекцию нагрянула проверка из Москвы

27 сентября 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Внеплановая проверка продлится около недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области нагрянула внеплановая проверка из Москвы. Она продлится около недели, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Проверка из Москвы прилетела в свердловскую автоинспекцию. Конкретные причины проверки, неизвестны», — сказал собеседник агентства. Ведомством руководит Алексей Спиридонов. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых подтвердил URA.RU информацию о проверке. «Действительно, в Екатеринбург из Москвы прибыли несколько специалистов. Они оказывают практическую и методическую помощь по вопросам правопорядка», — сообщил Горелых. Он добавил, что говорить об итогах работы проверяющих пока преждевременно, поскольку проверка не завершена.

В Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области нагрянула внеплановая проверка из Москвы. Она продлится около недели, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Проверка из Москвы прилетела в свердловскую автоинспекцию. Конкретные причины проверки, неизвестны», — сказал собеседник агентства. Ведомством руководит Алексей Спиридонов. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых подтвердил URA.RU информацию о проверке. «Действительно, в Екатеринбург из Москвы прибыли несколько специалистов. Они оказывают практическую и методическую помощь по вопросам правопорядка», — сообщил Горелых. Он добавил, что говорить об итогах работы проверяющих пока преждевременно, поскольку проверка не завершена.