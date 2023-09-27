В свердловскую госавтоинспекцию нагрянула проверка из Москвы

В Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области нагрянула внеплановая проверка из Москвы. Она продлится около недели, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Проверка из Москвы прилетела в свердловскую автоинспекцию. Конкретные причины проверки, неизвестны», — сказал собеседник агентства. Ведомством руководит Алексей Спиридонов.
Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых подтвердил URA.RU информацию о проверке. «Действительно, в Екатеринбург из Москвы прибыли несколько специалистов. Они оказывают практическую и методическую помощь по вопросам правопорядка», — сообщил Горелых. Он добавил, что говорить об итогах работы проверяющих пока преждевременно, поскольку проверка не завершена.
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