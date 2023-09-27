В США объяснили, почему Украина не получит ракеты Taurus

Германия откладывает отправку высокоточных ракет большой дальности Taurus на Украину. Немецкое правительство опасается, что ВСУ потребуются немецкие специалисты для работ на земле. Это может подтолкнуть Берлин к прямому противостоянию с Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«Канцлер Олаф Шольц приостановил этот шаг [отправку ракет Taurus] из-за опасений, что немецкому персоналу придется ехать на Украину, чтобы помочь в обслуживании и эксплуатации сложного оружия», — сообщается в материале газеты. По словам Шольца, этот шаг может подтолкнуть Германию к прямой конфронтации с Россией. Также он заявил, что не существует плана скорой поставки ракет Taurus.
Ракета Taurus была представлена в 2005 году. WSJ пишет, что снаряд передан Украине для разрушения таких укрепленных сооружений, как Крымский мост. По данным немецкий военных, Taurus способна с высокой точностью разрушать мосты, проникать в подземные бункеры и топить массивные военные корабли.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал поставить Украине ракеты Taurus через несколько недель. Он заявил, что Германия хочет защитить Украину. На конференции в Мюнстере Писториус спросил, почему поставки оружия не получают должного признания в Киеве.
Германия откладывает отправку высокоточных ракет большой дальности Taurus на Украину. Немецкое правительство опасается, что ВСУ потребуются немецкие специалисты для работ на земле. Это может подтолкнуть Берлин к прямому противостоянию с Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Канцлер Олаф Шольц приостановил этот шаг [отправку ракет Taurus] из-за опасений, что немецкому персоналу придется ехать на Украину, чтобы помочь в обслуживании и эксплуатации сложного оружия», — сообщается в материале газеты. По словам Шольца, этот шаг может подтолкнуть Германию к прямой конфронтации с Россией. Также он заявил, что не существует плана скорой поставки ракет Taurus. Ракета Taurus была представлена в 2005 году. WSJ пишет, что снаряд передан Украине для разрушения таких укрепленных сооружений, как Крымский мост. По данным немецкий военных, Taurus способна с высокой точностью разрушать мосты, проникать в подземные бункеры и топить массивные военные корабли. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал поставить Украине ракеты Taurus через несколько недель. Он заявил, что Германия хочет защитить Украину. На конференции в Мюнстере Писториус спросил, почему поставки оружия не получают должного признания в Киеве.