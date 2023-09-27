В США объяснили, почему Украина не получит ракеты Taurus

WSJ: Шольц не отправляет Taurus Киеву из-за страха перед Россией
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, ракета, stock, Storm Shadow, шторм шэдоу
Германия приостановила отправку ракет Taurus на Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Германия откладывает отправку высокоточных ракет большой дальности Taurus на Украину. Немецкое правительство опасается, что ВСУ потребуются немецкие специалисты для работ на земле. Это может подтолкнуть Берлин к прямому противостоянию с Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Канцлер Олаф Шольц приостановил этот шаг [отправку ракет Taurus] из-за опасений, что немецкому персоналу придется ехать на Украину, чтобы помочь в обслуживании и эксплуатации сложного оружия», — сообщается в материале газеты. По словам Шольца, этот шаг может подтолкнуть Германию к прямой конфронтации с Россией. Также он заявил, что не существует плана скорой поставки ракет Taurus.

Ракета Taurus была представлена в 2005 году. WSJ пишет, что снаряд передан Украине для разрушения таких укрепленных сооружений, как Крымский мост. По данным немецкий военных, Taurus способна с высокой точностью разрушать мосты, проникать в подземные бункеры и топить массивные военные корабли.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал поставить Украине ракеты Taurus через несколько недель. Он заявил, что Германия хочет защитить Украину. На конференции в Мюнстере Писториус спросил, почему поставки оружия не получают должного признания в Киеве.

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Германия откладывает отправку высокоточных ракет большой дальности Taurus на Украину. Немецкое правительство опасается, что ВСУ потребуются немецкие специалисты для работ на земле. Это может подтолкнуть Берлин к прямому противостоянию с Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Канцлер Олаф Шольц приостановил этот шаг [отправку ракет Taurus] из-за опасений, что немецкому персоналу придется ехать на Украину, чтобы помочь в обслуживании и эксплуатации сложного оружия», — сообщается в материале газеты. По словам Шольца, этот шаг может подтолкнуть Германию к прямой конфронтации с Россией. Также он заявил, что не существует плана скорой поставки ракет Taurus. Ракета Taurus была представлена в 2005 году. WSJ пишет, что снаряд передан Украине для разрушения таких укрепленных сооружений, как Крымский мост. По данным немецкий военных, Taurus способна с высокой точностью разрушать мосты, проникать в подземные бункеры и топить массивные военные корабли. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал поставить Украине ракеты Taurus через несколько недель. Он заявил, что Германия хочет защитить Украину. На конференции в Мюнстере Писториус спросил, почему поставки оружия не получают должного признания в Киеве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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