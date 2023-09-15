Министр обороны ФРГ пообещал Украине ракеты Taurus через несколько недель

15 сентября 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Германия стремиться поддерживать своих украинских друзей, заявил Борис Писториус Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение о поставках ракет Taurus на Украину будет принято кабмином Германии через одну или две недели. Об этом рассказал глава министерства обороны Германии Борис Писториус. «Мы хотим защищать Украину. И если еще пройдет одна или две недели для принятия решения о поставках ракет Taurus, то так тому и быть», — передает слова Писториуса немецкое издание Phoenix. Он подчеркнул, что вопрос не связан с недоверием к украинцам и их способности использовать ракеты дальнего действия, а скорее относится к обеспечению безопасности. Писториус отметил, что его и всех членов кабинета министров объединяет обязательство предотвращать ущерб германскому народу, но при этом они также стремятся защищать Украину. Хотя решение займет еще некоторое время, важно понимание и поддержка со стороны украинских друзей, даже если им это трудно, заключил глава Минобороны ФРГ. Ранее сообщалось, что если США решат отправить Украине ракеты ATACMS, то Германия не будет поставлять украинцам ракеты Taurus. На данный момент американские власти все еще рассматривают вопрос поставок, и окончательного решения пока нет.

Решение о поставках ракет Taurus на Украину будет принято кабмином Германии через одну или две недели. Об этом рассказал глава министерства обороны Германии Борис Писториус. «Мы хотим защищать Украину. И если еще пройдет одна или две недели для принятия решения о поставках ракет Taurus, то так тому и быть», — передает слова Писториуса немецкое издание Phoenix. Он подчеркнул, что вопрос не связан с недоверием к украинцам и их способности использовать ракеты дальнего действия, а скорее относится к обеспечению безопасности. Писториус отметил, что его и всех членов кабинета министров объединяет обязательство предотвращать ущерб германскому народу, но при этом они также стремятся защищать Украину. Хотя решение займет еще некоторое время, важно понимание и поддержка со стороны украинских друзей, даже если им это трудно, заключил глава Минобороны ФРГ. Ранее сообщалось, что если США решат отправить Украине ракеты ATACMS, то Германия не будет поставлять украинцам ракеты Taurus. На данный момент американские власти все еще рассматривают вопрос поставок, и окончательного решения пока нет.