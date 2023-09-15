Министр обороны ФРГ за неделю поругался с двумя украинскими чиновниками

Министр обороны ФРГ разгневался от слов Кличко о поставках ракет Taurus

15 сентября 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Слова Виталия Кличко о поставках ракет Taurus вызвали гнев у Бориса Писториуса Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны ФРГ Борис Писториус ссорится с двумя украинскими чиновниками за последнюю неделю. На этот раз глава Минобороны Германии эмоционально отреагировал на просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить Украине ракеты Taurus дальнего действия. Об этом сообщает издание Phoenix. «Зачем это постоянное акцентирование на мелком вопросе без указаний на то, какую невероятную поддержку мы уже предоставили?» — передает содержание ответа Писториуса в адрес Кличко издание. Он выразил раздражение на конференции в Мюнстере, где спросил, почему поставки оружия и поддержка Украины не получают должного признания в Киеве. Писториус подчеркнул необходимость разумного подхода к вопросу о поставке ракет Taurus и оставил открытой возможность принять решение об этом в ближайшие недели. Кличко также выразил желание получить данные ракеты для Украины, но отметил, что многие политики опасаются возможной эскалации конфликта. 14 сентября Борис Писториус высказался о неуместных заявлениях украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы относительно ракет Taurus. Писториус поддержал главу МИД Германии Анналену Бербок и считает, что такие заявления являются неуместными, учитывая поддержку, оказываемую Германией Украине. Дальнобойные крылатые ракеты Taurus могут поставить Украине в скором времени, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ссорится с двумя украинскими чиновниками за последнюю неделю. На этот раз глава Минобороны Германии эмоционально отреагировал на просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить Украине ракеты Taurus дальнего действия. Об этом сообщает издание Phoenix. «Зачем это постоянное акцентирование на мелком вопросе без указаний на то, какую невероятную поддержку мы уже предоставили?» — передает содержание ответа Писториуса в адрес Кличко издание. Он выразил раздражение на конференции в Мюнстере, где спросил, почему поставки оружия и поддержка Украины не получают должного признания в Киеве. Писториус подчеркнул необходимость разумного подхода к вопросу о поставке ракет Taurus и оставил открытой возможность принять решение об этом в ближайшие недели. Кличко также выразил желание получить данные ракеты для Украины, но отметил, что многие политики опасаются возможной эскалации конфликта. 14 сентября Борис Писториус высказался о неуместных заявлениях украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы относительно ракет Taurus. Писториус поддержал главу МИД Германии Анналену Бербок и считает, что такие заявления являются неуместными, учитывая поддержку, оказываемую Германией Украине. Дальнобойные крылатые ракеты Taurus могут поставить Украине в скором времени, передает «Национальная служба новостей».