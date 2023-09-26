Губернатор Комарова познакомилась с новым главой УФСИН по ХМАО

Губернатору ХМАО Наталье Комаровой официально представили нового главу окружного УФСИН. На должность назначили полковника внутренней службы Владимира Дранишникова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Наталья Комарова поздравила Владимира Дранишникова с назначением на должность, отметив, что у Югры имеется успешный опыт взаимодействия со службой исполнения наказаний, который будет продолжен. Она рассказала о развитии в округе такого важнейшего направления, как исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, и открытии исправительных центров», — сообщили в ведомства.
До этого Дранишников временно исполнял обязанности начальника управления в Коми. В рядах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации с 1995 года. Сам новый глава окружного ФСИН заявил о готовности к выполнению задач, стоящих перед службой исполнения наказаний. Он также намерен укрепить взаимодействие с правоохранительными структурами и органами власти.
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