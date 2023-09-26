26 сентября 2023

Губернатор Комарова познакомилась с новым главой УФСИН по ХМАО

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Заседание с участием Павла Крашенинникова по обсуждению Конституции РФ. Екатеринбург, тюремщик, фсин россии
На должность назначили полковника внутренней службы Владимира Дранишникова Фото:

Губернатору ХМАО Наталье Комаровой официально представили нового главу окружного УФСИН. На должность назначили полковника внутренней службы Владимира Дранишникова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Наталья Комарова поздравила Владимира Дранишникова с назначением на должность, отметив, что у Югры имеется успешный опыт взаимодействия со службой исполнения наказаний, который будет продолжен. Она рассказала о развитии в округе такого важнейшего направления, как исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, и открытии исправительных центров», — сообщили в ведомства.

До этого Дранишников временно исполнял обязанности начальника управления в Коми. В рядах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации с 1995 года. Сам новый глава окружного ФСИН заявил о готовности к выполнению задач, стоящих перед службой исполнения наказаний. Он также намерен укрепить взаимодействие с правоохранительными структурами и органами власти.

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Губернатору ХМАО Наталье Комаровой официально представили нового главу окружного УФСИН. На должность назначили полковника внутренней службы Владимира Дранишникова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Наталья Комарова поздравила Владимира Дранишникова с назначением на должность, отметив, что у Югры имеется успешный опыт взаимодействия со службой исполнения наказаний, который будет продолжен. Она рассказала о развитии в округе такого важнейшего направления, как исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, и открытии исправительных центров», — сообщили в ведомства. До этого Дранишников временно исполнял обязанности начальника управления в Коми. В рядах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации с 1995 года. Сам новый глава окружного ФСИН заявил о готовности к выполнению задач, стоящих перед службой исполнения наказаний. Он также намерен укрепить взаимодействие с правоохранительными структурами и органами власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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