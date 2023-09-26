Губернатор Комарова познакомилась с новым главой УФСИН по ХМАО

27 сентября 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

На должность назначили полковника внутренней службы Владимира Дранишникова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатору ХМАО Наталье Комаровой официально представили нового главу окружного УФСИН. На должность назначили полковника внутренней службы Владимира Дранишникова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Наталья Комарова поздравила Владимира Дранишникова с назначением на должность, отметив, что у Югры имеется успешный опыт взаимодействия со службой исполнения наказаний, который будет продолжен. Она рассказала о развитии в округе такого важнейшего направления, как исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, и открытии исправительных центров», — сообщили в ведомства. До этого Дранишников временно исполнял обязанности начальника управления в Коми. В рядах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации с 1995 года. Сам новый глава окружного ФСИН заявил о готовности к выполнению задач, стоящих перед службой исполнения наказаний. Он также намерен укрепить взаимодействие с правоохранительными структурами и органами власти.

Губернатору ХМАО Наталье Комаровой официально представили нового главу окружного УФСИН. На должность назначили полковника внутренней службы Владимира Дранишникова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Наталья Комарова поздравила Владимира Дранишникова с назначением на должность, отметив, что у Югры имеется успешный опыт взаимодействия со службой исполнения наказаний, который будет продолжен. Она рассказала о развитии в округе такого важнейшего направления, как исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, и открытии исправительных центров», — сообщили в ведомства. До этого Дранишников временно исполнял обязанности начальника управления в Коми. В рядах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации с 1995 года. Сам новый глава окружного ФСИН заявил о готовности к выполнению задач, стоящих перед службой исполнения наказаний. Он также намерен укрепить взаимодействие с правоохранительными структурами и органами власти.