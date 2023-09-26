26 сентября 2023

Власти ЯНАО убедили оппозицию в важности кочевых школ

Глава отделения КПРФ в ЯНАО Елена Кукушкина поддержала проект правительства
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальский район, Яр-Сале, оленеводы, чум, кмнс, абориген, ненцы
Педагоги будут приезжать к детям КМНС в кочевья, чтобы не отрывать их от семей Фото:

Глава коммунистов ЯНАО Елена Кукушкина, ранее критиковавшая проект кочевых школ для детей КМНС, поменяла свое мнение после заседания профильного комитета окружного заксобрания. По словам политика, такая форма социальной работы с детьми КМНС несет важную функцию социальной адаптации.

«Кочевые школы существуют на Ямале 11 лет. В них дети скорее не учатся, а проходят социальную адаптацию, дошкольную подготовку — это очень важно», — рассказала корреспонденту URA.RU глава ямальских коммунистов. С докладом о кочевых школах перед депутатами выступил 27 сентября первый зам директора окружного депобразования Сергей Бойченко.

Таким образом, чиновникам удалось убедить коммунистов, что проект «Кочевая школа» направлен на дошкольное и начальное образование. Среднее образование дети тундровиков по-прежнему будут получать в интернатах.

Ранее URA.RU писало, что лидер регионального отделения КПРФ не соглашалась с подходом окружных властей. Коммунисты апеллировали к опыту советской школы, считая, что качество образования в чумах будет намного ниже, чем в интернатах.

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Глава коммунистов ЯНАО Елена Кукушкина, ранее критиковавшая проект кочевых школ для детей КМНС, поменяла свое мнение после заседания профильного комитета окружного заксобрания. По словам политика, такая форма социальной работы с детьми КМНС несет важную функцию социальной адаптации. «Кочевые школы существуют на Ямале 11 лет. В них дети скорее не учатся, а проходят социальную адаптацию, дошкольную подготовку — это очень важно», — рассказала корреспонденту URA.RU глава ямальских коммунистов. С докладом о кочевых школах перед депутатами выступил 27 сентября первый зам директора окружного депобразования Сергей Бойченко. Таким образом, чиновникам удалось убедить коммунистов, что проект «Кочевая школа» направлен на дошкольное и начальное образование. Среднее образование дети тундровиков по-прежнему будут получать в интернатах. Ранее URA.RU писало, что лидер регионального отделения КПРФ не соглашалась с подходом окружных властей. Коммунисты апеллировали к опыту советской школы, считая, что качество образования в чумах будет намного ниже, чем в интернатах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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