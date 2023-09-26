Власти ЯНАО убедили оппозицию в важности кочевых школ

Глава отделения КПРФ в ЯНАО Елена Кукушкина поддержала проект правительства

27 сентября 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Педагоги будут приезжать к детям КМНС в кочевья, чтобы не отрывать их от семей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Глава коммунистов ЯНАО Елена Кукушкина, ранее критиковавшая проект кочевых школ для детей КМНС, поменяла свое мнение после заседания профильного комитета окружного заксобрания. По словам политика, такая форма социальной работы с детьми КМНС несет важную функцию социальной адаптации. «Кочевые школы существуют на Ямале 11 лет. В них дети скорее не учатся, а проходят социальную адаптацию, дошкольную подготовку — это очень важно», — рассказала корреспонденту URA.RU глава ямальских коммунистов. С докладом о кочевых школах перед депутатами выступил 27 сентября первый зам директора окружного депобразования Сергей Бойченко. Таким образом, чиновникам удалось убедить коммунистов, что проект «Кочевая школа» направлен на дошкольное и начальное образование. Среднее образование дети тундровиков по-прежнему будут получать в интернатах. Ранее URA.RU писало, что лидер регионального отделения КПРФ не соглашалась с подходом окружных властей. Коммунисты апеллировали к опыту советской школы, считая, что качество образования в чумах будет намного ниже, чем в интернатах.

Глава коммунистов ЯНАО Елена Кукушкина, ранее критиковавшая проект кочевых школ для детей КМНС, поменяла свое мнение после заседания профильного комитета окружного заксобрания. По словам политика, такая форма социальной работы с детьми КМНС несет важную функцию социальной адаптации. «Кочевые школы существуют на Ямале 11 лет. В них дети скорее не учатся, а проходят социальную адаптацию, дошкольную подготовку — это очень важно», — рассказала корреспонденту URA.RU глава ямальских коммунистов. С докладом о кочевых школах перед депутатами выступил 27 сентября первый зам директора окружного депобразования Сергей Бойченко. Таким образом, чиновникам удалось убедить коммунистов, что проект «Кочевая школа» направлен на дошкольное и начальное образование. Среднее образование дети тундровиков по-прежнему будут получать в интернатах. Ранее URA.RU писало, что лидер регионального отделения КПРФ не соглашалась с подходом окружных властей. Коммунисты апеллировали к опыту советской школы, считая, что качество образования в чумах будет намного ниже, чем в интернатах.