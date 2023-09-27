Российским студентам дали шанс на работу в лучших компаниях страны

В России стартовал VII сезон олимпиады «Я — профессионал»

27 сентября 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Одной из задач страны является создание новых решений, заявил Сергей Кириенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России стартовал VII сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», которая реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Участники олимпиады получат возможности для карьерного роста, стажировки и работы в лучших российских компаниях, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Сегодня у России масштабные планы: не просто импортозамещение — задача гораздо серьезнее. Нам надо не просто кого-то заместить, а двигаться вперед, создавать принципиально новые, прорывные решения. Именно такие задачи поставлены президентом перед правительством и руководителями ключевых отраслей и российских компаний. А чтобы добиваться таких целей, нужны амбициозные, талантливые и яркие специалисты», — сказал Кириенко во время своего обращения к участникам олимпиады. Он подчеркнул, что в России имеется огромное количество потенциально высококлассных специалистов. Олимпиада дает будущим профессионалам возможность карьерного роста, прохождения стажировки и получения работы в лучших российских компаниях. В VII сезоне участников олимпиады ждут четырнадцать актуальных направлений. Это «Разработка беспилотных воздушных судов», «Стратегическое управление проектами», «Устойчивое развитие и рациональное природопользование», «Зеленая энергетика», «История и культура России», «Языкознание и литературоведение», «Фотоника» и другие. Как отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов Валерия Касамара, отличительной чертой этого сезона станет полный цикл карьерного наставничества: студентов ждут экспресс-курс карьерно-психологического консультирования и встречи с HR-лидерами. Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». В ней принимают участие студенты разных направлений подготовки, а задания составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Победители получают денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность зарекомендовать себя перед работодателями и пройти стажировку в крупной профильной компании. За шесть сезонов проекта в олимпиаде приняло участие более одного миллиона российских студентов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России стартовал VII сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», которая реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Участники олимпиады получат возможности для карьерного роста, стажировки и работы в лучших российских компаниях, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Сегодня у России масштабные планы: не просто импортозамещение — задача гораздо серьезнее. Нам надо не просто кого-то заместить, а двигаться вперед, создавать принципиально новые, прорывные решения. Именно такие задачи поставлены президентом перед правительством и руководителями ключевых отраслей и российских компаний. А чтобы добиваться таких целей, нужны амбициозные, талантливые и яркие специалисты», — сказал Кириенко во время своего обращения к участникам олимпиады. Он подчеркнул, что в России имеется огромное количество потенциально высококлассных специалистов. Олимпиада дает будущим профессионалам возможность карьерного роста, прохождения стажировки и получения работы в лучших российских компаниях. В VII сезоне участников олимпиады ждут четырнадцать актуальных направлений. Это «Разработка беспилотных воздушных судов», «Стратегическое управление проектами», «Устойчивое развитие и рациональное природопользование», «Зеленая энергетика», «История и культура России», «Языкознание и литературоведение», «Фотоника» и другие. Как отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов Валерия Касамара, отличительной чертой этого сезона станет полный цикл карьерного наставничества: студентов ждут экспресс-курс карьерно-психологического консультирования и встречи с HR-лидерами. Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». В ней принимают участие студенты разных направлений подготовки, а задания составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Победители получают денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность зарекомендовать себя перед работодателями и пройти стажировку в крупной профильной компании. За шесть сезонов проекта в олимпиаде приняло участие более одного миллиона российских студентов.