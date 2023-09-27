Разработчик сайта Кремля объяснил, почему не следует ждать разблокировки TikTok

Разработчик сайта Кремля Геллер: TikTok пока не вернется в Россию

27 сентября 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Социальная сеть TikTok сейчас принадлежит США, напомнил Артем Геллер Фото: Анна Майорова © URA.RU Предпосылок для разблокировки социальной сети TikTok в России пока нет, так как компания давно принадлежит США (с начала СВО Штаты ввели ряд санкций в отношении РФ). Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте Развития Интернета Артем Геллер. В СМИ периодически появляется информация о грядущей разблокировке TikTok. В 2022 и в 2023 году называлась дата 27 сентября. Социальная сеть TikTok приостановила доступ российских пользователей к прямым трансляциям и новому контенту в марте 2022 года из-за принятого в России закона об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах. «Дата во многом притянута за уши была. Честно говоря, не очень понятно, на чем она основана, поскольку политических изменений никаких не произошло, следовательно, ситуация не поменяется. Год назад этот же вопрос поднимался. Наверное, кто-то предполагал, что СВО закончится в каком-то смысле и в следующем экономическом квартале или в следующем финансовом году они передумают и все перезапустят. Но предпосылок для разблокировки никаких нет. Социальная сеть TikTok начиналась как китайская компания, но правительство США сделало все, чтобы она, если хочет работать, стала по сути американской. Ее купили в Америке и там вся разработка сейчас ведется», — объяснил Артем Геллер. При этом IT-специалист напомнил, что TikTok из России ушел самостоятельно. «TikTok ушел сам. И обратите внимание, что кроме TikTok, никакие китайские продукты и сервисы для России не были закрыты», — добавил Геллер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предпосылок для разблокировки социальной сети TikTok в России пока нет, так как компания давно принадлежит США (с начала СВО Штаты ввели ряд санкций в отношении РФ). Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте Развития Интернета Артем Геллер. В СМИ периодически появляется информация о грядущей разблокировке TikTok. В 2022 и в 2023 году называлась дата 27 сентября. Социальная сеть TikTok приостановила доступ российских пользователей к прямым трансляциям и новому контенту в марте 2022 года из-за принятого в России закона об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах. «Дата во многом притянута за уши была. Честно говоря, не очень понятно, на чем она основана, поскольку политических изменений никаких не произошло, следовательно, ситуация не поменяется. Год назад этот же вопрос поднимался. Наверное, кто-то предполагал, что СВО закончится в каком-то смысле и в следующем экономическом квартале или в следующем финансовом году они передумают и все перезапустят. Но предпосылок для разблокировки никаких нет. Социальная сеть TikTok начиналась как китайская компания, но правительство США сделало все, чтобы она, если хочет работать, стала по сути американской. Ее купили в Америке и там вся разработка сейчас ведется», — объяснил Артем Геллер. При этом IT-специалист напомнил, что TikTok из России ушел самостоятельно. «TikTok ушел сам. И обратите внимание, что кроме TikTok, никакие китайские продукты и сервисы для России не были закрыты», — добавил Геллер.