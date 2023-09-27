Москвичи вмешались в сделку мэрии Екатеринбурга с «королями госзаказа»

Московская компания «Экодом» попыталась обжаловать результаты первых аукционов по дорожным ремонтам в Екатеринбурге в 2024 году. Информация появилась на портале госзакупок.
21 сентября чиновники разыграли три лота. Первый — улица Малышева (от ул. Московская до ул. Добролюбова) и ул. Студенческая (от ул. Первомайская до ул. Малышева) — достался «Уралдортехнологиям» (сумма контракта — 192,2 миллиона рублей). Предприятие принято ассоциировать с окружением бизнесмена Виталия Кочеткова («Мотив»).
Второй лот — ул. Московская (от ул. Пальмиро Тольятти до ул. Щорса) и ул. Крауля (от ул. Токарей до ул. Викулова) — получил «Трест Уралтранспецстрой» Сергея Мазуркевича, участника свердловского «клуба олигархов» — областного Союза промышленников и предпринимателей. Сумма контракта — 196,5 млн. Третий лот — ул. Восточная (от ул. Малышева до ул. Куйбышева) и ул. Крестинского (от дома №53 до ул. Академика Шварца) — достался ГУДСР депутата гордумы Павла Пустозерова. Сумма контракта — 221,9 млн.
Эти компании считаются «королями госзаказа», то есть постоянными подрядчиками властей на крупных объектах. Во всех трех случаях они были единственными заявившимися.
«Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) приостановлено по жалобе», — сказано под номером каждой закупки. Источник агентства уточнил, что жалобы «Экодома» управление Федеральной антимонопольной службы уже отклонило — 25 сентября.
«Было установлено, что интересы этой фирмы не ущемлены. Она никогда не участвовала в аукционах по 44-му ФЗ», — объяснил собеседник. По его предположению, в данном случае речь может идти о «профессиональных жалобщиках», которые оспаривают итоги торгов, чтобы победители выходили с ними на связь и договаривались. Тактика работает не всегда. Например, в конце августа мэрия Екатеринбурга так же спокойно отбилась через УФАС по ремонту набережной Исети от Куйбышева до Декабристов. Контракт на 1,2 млрд рублей, кстати, достался ГУДСР.
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