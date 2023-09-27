Москвичи вмешались в сделку мэрии Екатеринбурга с «королями госзаказа»

Торги по дорожным ремонтам в Екатеринбурге остановили по жалобе из Москвы

27 сентября 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

Один из контрактов, распределенных между подрядчиками командой Алексея Орлова, достался Павлу Пустозерову (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Московская компания «Экодом» попыталась обжаловать результаты первых аукционов по дорожным ремонтам в Екатеринбурге в 2024 году. Информация появилась на портале госзакупок. 21 сентября чиновники разыграли три лота. Первый — улица Малышева (от ул. Московская до ул. Добролюбова) и ул. Студенческая (от ул. Первомайская до ул. Малышева) — достался «Уралдортехнологиям» (сумма контракта — 192,2 миллиона рублей). Предприятие принято ассоциировать с окружением бизнесмена Виталия Кочеткова («Мотив»). Второй лот — ул. Московская (от ул. Пальмиро Тольятти до ул. Щорса) и ул. Крауля (от ул. Токарей до ул. Викулова) — получил «Трест Уралтранспецстрой» Сергея Мазуркевича, участника свердловского «клуба олигархов» — областного Союза промышленников и предпринимателей. Сумма контракта — 196,5 млн. Третий лот — ул. Восточная (от ул. Малышева до ул. Куйбышева) и ул. Крестинского (от дома №53 до ул. Академика Шварца) — достался ГУДСР депутата гордумы Павла Пустозерова. Сумма контракта — 221,9 млн. Эти компании считаются «королями госзаказа», то есть постоянными подрядчиками властей на крупных объектах. Во всех трех случаях они были единственными заявившимися. Новость по теме Мэрия Екатеринбурга отбилась от москвичей, срывавших контракт на 1,2 млрд «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) приостановлено по жалобе», — сказано под номером каждой закупки. Источник агентства уточнил, что жалобы «Экодома» управление Федеральной антимонопольной службы уже отклонило — 25 сентября. «Было установлено, что интересы этой фирмы не ущемлены. Она никогда не участвовала в аукционах по 44-му ФЗ», — объяснил собеседник. По его предположению, в данном случае речь может идти о «профессиональных жалобщиках», которые оспаривают итоги торгов, чтобы победители выходили с ними на связь и договаривались. Тактика работает не всегда. Например, в конце августа мэрия Екатеринбурга так же спокойно отбилась через УФАС по ремонту набережной Исети от Куйбышева до Декабристов. Контракт на 1,2 млрд рублей, кстати, достался ГУДСР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Московская компания «Экодом» попыталась обжаловать результаты первых аукционов по дорожным ремонтам в Екатеринбурге в 2024 году. Информация появилась на портале госзакупок. 21 сентября чиновники разыграли три лота. Первый — улица Малышева (от ул. Московская до ул. Добролюбова) и ул. Студенческая (от ул. Первомайская до ул. Малышева) — достался «Уралдортехнологиям» (сумма контракта — 192,2 миллиона рублей). Предприятие принято ассоциировать с окружением бизнесмена Виталия Кочеткова («Мотив»). Второй лот — ул. Московская (от ул. Пальмиро Тольятти до ул. Щорса) и ул. Крауля (от ул. Токарей до ул. Викулова) — получил «Трест Уралтранспецстрой» Сергея Мазуркевича, участника свердловского «клуба олигархов» — областного Союза промышленников и предпринимателей. Сумма контракта — 196,5 млн. Третий лот — ул. Восточная (от ул. Малышева до ул. Куйбышева) и ул. Крестинского (от дома №53 до ул. Академика Шварца) — достался ГУДСР депутата гордумы Павла Пустозерова. Сумма контракта — 221,9 млн. Эти компании считаются «королями госзаказа», то есть постоянными подрядчиками властей на крупных объектах. Во всех трех случаях они были единственными заявившимися. «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) приостановлено по жалобе», — сказано под номером каждой закупки. Источник агентства уточнил, что жалобы «Экодома» управление Федеральной антимонопольной службы уже отклонило — 25 сентября. «Было установлено, что интересы этой фирмы не ущемлены. Она никогда не участвовала в аукционах по 44-му ФЗ», — объяснил собеседник. По его предположению, в данном случае речь может идти о «профессиональных жалобщиках», которые оспаривают итоги торгов, чтобы победители выходили с ними на связь и договаривались. Тактика работает не всегда. Например, в конце августа мэрия Екатеринбурга так же спокойно отбилась через УФАС по ремонту набережной Исети от Куйбышева до Декабристов. Контракт на 1,2 млрд рублей, кстати, достался ГУДСР.