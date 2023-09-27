На Украине признали зависимость от российского газа

Newsweek: Украина не может влиять на Европу в вопросах поставок российского газа

27 сентября 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Западные партнеры России не могут отказаться от российского газа Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Несмотря на конфликт с Россией, Украина до сих пор остается проводником российского газа в Европу. Также Киев недоволен тем, что страны НАТО и ЕС не только не сокращают импорт российского газа, но и не стремятся к полному отказу от него. Об этом сообщает генеральный директор государственного энергетического гиганта «Нафтогаз» Алексей Чернышов в интервью Newsweek . «Проблема его [российский газ] отгрузить и доставить в европейское хранилище, потому что мощности СПГ-терминала ограничены. Это, в конечном итоге, проблема. Европейскому Союзу откуда-то может понадобиться какой-то объем газа. И на данный момент это все еще Российская Федерация», — заявил Чернышов. Большой спрос стран Европы на российский газ означает то, что Россия по-прежнему остается вторым по величине, после США, поставщиком газа в ЕС. Австрия и Венгрия также не собираются отказываться от поставок газа из России. Правительство Австрии увеличило импорт российского газа до того уровня, который был до начала спецоперации. В мае на долю газа из РФ пришлось около половины импорта энергоносителей в страну. Даже австрийская интегрированная нефтегазовая и нефтехимическая компания OMV договорилась с «Газпромом» о продолжении импорта российского газа вплоть до 2040 года. Правительство Венгрии также ясно дало понять о том, что страна намерена в будущем продолжать вести дела с Россией. Сотрудничество с РФ для Венгрии остается решающим. Ранее Владимир Путин показал, как Россия будет обходить санкции в отношении газа и нефти. На помощь придут новые танкеры, построенные на судоверфи «Звезда». Они позволят нарастить поставки на внешние рынки по Северному морскому пути. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несмотря на конфликт с Россией, Украина до сих пор остается проводником российского газа в Европу. Также Киев недоволен тем, что страны НАТО и ЕС не только не сокращают импорт российского газа, но и не стремятся к полному отказу от него. Об этом сообщает генеральный директор государственного энергетического гиганта «Нафтогаз» Алексей Чернышов в интервью Newsweek. «Проблема его [российский газ] отгрузить и доставить в европейское хранилище, потому что мощности СПГ-терминала ограничены. Это, в конечном итоге, проблема. Европейскому Союзу откуда-то может понадобиться какой-то объем газа. И на данный момент это все еще Российская Федерация», — заявил Чернышов. Большой спрос стран Европы на российский газ означает то, что Россия по-прежнему остается вторым по величине, после США, поставщиком газа в ЕС. Австрия и Венгрия также не собираются отказываться от поставок газа из России. Правительство Австрии увеличило импорт российского газа до того уровня, который был до начала спецоперации. В мае на долю газа из РФ пришлось около половины импорта энергоносителей в страну. Даже австрийская интегрированная нефтегазовая и нефтехимическая компания OMV договорилась с «Газпромом» о продолжении импорта российского газа вплоть до 2040 года. Правительство Венгрии также ясно дало понять о том, что страна намерена в будущем продолжать вести дела с Россией. Сотрудничество с РФ для Венгрии остается решающим. Ранее Владимир Путин показал, как Россия будет обходить санкции в отношении газа и нефти. На помощь придут новые танкеры, построенные на судоверфи «Звезда». Они позволят нарастить поставки на внешние рынки по Северному морскому пути.