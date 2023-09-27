На Украине признали зависимость от российского газа

Несмотря на конфликт с Россией, Украина до сих пор остается проводником российского газа в Европу. Также Киев недоволен тем, что страны НАТО и ЕС не только не сокращают импорт российского газа, но и не стремятся к полному отказу от него. Об этом сообщает генеральный директор государственного энергетического гиганта «Нафтогаз» Алексей Чернышов в интервью
«Проблема его [российский газ] отгрузить и доставить в европейское хранилище, потому что мощности СПГ-терминала ограничены. Это, в конечном итоге, проблема. Европейскому Союзу откуда-то может понадобиться какой-то объем газа. И на данный момент это все еще Российская Федерация», — заявил Чернышов. Большой спрос стран Европы на российский газ означает то, что Россия по-прежнему остается вторым по величине, после США, поставщиком газа в ЕС.
Австрия и Венгрия также не собираются отказываться от поставок газа из России. Правительство Австрии увеличило импорт российского газа до того уровня, который был до начала спецоперации. В мае на долю газа из РФ пришлось около половины импорта энергоносителей в страну. Даже австрийская интегрированная нефтегазовая и нефтехимическая компания OMV договорилась с «Газпромом» о продолжении импорта российского газа вплоть до 2040 года.
Правительство Венгрии также ясно дало понять о том, что страна намерена в будущем продолжать вести дела с Россией. Сотрудничество с РФ для Венгрии остается решающим.
Ранее Владимир Путин показал, как Россия будет обходить санкции в отношении газа и нефти. На помощь придут новые танкеры, построенные на судоверфи «Звезда». Они позволят нарастить поставки на внешние рынки по Северному морскому пути.
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