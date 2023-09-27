Власти Кургана сэкономят на строительстве жилья

Мэрия Кургана резко сократила финансирование программы строительства жилья для горожан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Кургана резко сократила финансирование программы по стимулированию жилищного строительства. В 2024 году из городского бюджета на эти цели направят в четыре раза меньше денег, чем было в текущем году. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации Кургана.

«Планируемый объем финансирования программы по стимулированию жилищного строительства в Кургане на 2023 год: 209 млн 905 тысяч рублей. На 2024 год: 57 млн 396 тысяч рублей, на 2025 год: 39 млн 188 тысяч рублей», — указано в постановлении мэрии от 27 сентября. Таким образом, в 2024 году финансирование сокращено в четыре раза по сравнению с 2023 годом.

В постановлении написано, что в 2022 году из городского бюджета на стимулирование строительства жилья было потрачено 91 млн 273 тысячи рублей. Это в два раза больше, чем запланировано потратить в 2025 году.

В тексте программы указаны ее цели, а именно — обеспечение курганцев доступным жильем, газификация города, ремонт объектов ЖКХ. Также средства по муниципальной программе могут быть потрачены на разработку градостроительной документации.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана, чтобы выяснить причины сокращения финансирования программы по строительству жилья. Ответ ожидается.

Ранее депутат гордумы Кургана Иван Камшилов подсчитал, что все молодые семьи, которые являются участниками городской программы по обеспечению жильем, получат выплаты только через 300 лет. По его словам, за последние три года выплаты по программе «Обеспечение молодых семей жильем» получили всего лишь две курганские семьи.