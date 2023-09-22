22 сентября 2023

Курганский депутат рассказал, через сколько лет все молодые семьи получат выплаты за жилье

Депутат Камшилов: все курганские семьи получат выплаты за жилье через 300 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, жилье, окна, недвижимость, продажа квартир, жилые дома, многоквартирный дом, квартиры, новостройка
Выплаты за жилье рассчитываются из нескольких показателей Фото:

За последние три года выплаты по программе «Обеспечение молодых семей жильем» получили две курганские семьи. Все участники программы получат выплаты только через 300 лет, рассказал депутат гордумы Кургана Иван Камшилов.

«Ежегодно город формирует списки молодых семей, направляющиеся в департамент образования и науки Курганской области. На 2024 год в список включены 188 участников программы. За последние три года выплаты получили лишь две семьи, такими темпами все включенные в программу участники получат деньги только через 300 лет, а программа заканчивает свое действие в 2024 году», — рассказал Камшилов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Согласно программе, молодым семьям до 35 лет предусмотрены выплаты за покупку жилья или строительство дома. Семьям без детей выплачивается 30% от стоимости жилья, а семьи с одним ребенком и более получают 35%. Субсидия рассчитывается из нескольких показателей: средняя рыночная стоимость одного квадратного метра и 18 квадратных метров на одного человека.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что власти будут возмещать до 500 тысяч рублей за покупку квартир в районах комплексного развития территорий. Выплаты полагаются за покупку жилья в многоквартирных домах, которые находятся в микрорайонах Левашово, Рябково и Заозерном.

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За последние три года выплаты по программе «Обеспечение молодых семей жильем» получили две курганские семьи. Все участники программы получат выплаты только через 300 лет, рассказал депутат гордумы Кургана Иван Камшилов. «Ежегодно город формирует списки молодых семей, направляющиеся в департамент образования и науки Курганской области. На 2024 год в список включены 188 участников программы. За последние три года выплаты получили лишь две семьи, такими темпами все включенные в программу участники получат деньги только через 300 лет, а программа заканчивает свое действие в 2024 году», — рассказал Камшилов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Согласно программе, молодым семьям до 35 лет предусмотрены выплаты за покупку жилья или строительство дома. Семьям без детей выплачивается 30% от стоимости жилья, а семьи с одним ребенком и более получают 35%. Субсидия рассчитывается из нескольких показателей: средняя рыночная стоимость одного квадратного метра и 18 квадратных метров на одного человека. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что власти будут возмещать до 500 тысяч рублей за покупку квартир в районах комплексного развития территорий. Выплаты полагаются за покупку жилья в многоквартирных домах, которые находятся в микрорайонах Левашово, Рябково и Заозерном.
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