Бойцам в зону СВО передали печи и генераторы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Лангепаса (ХМАО) собрали деньги на покупку печей и генераторов для отправки бойцам в зону СВО. Они помогут солдатам согреться во время морозов. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Нашим парням непогода и морозы не страшны. Бойцам доставили печи, генератор и продукты из Югры», —пишут в telegram-канале «ЮграСолдату». Спасибо землякам через видео передает сургутянин с позывным «Хот-Кот».

Ранее молодежь из ХМАО передала бойцам в зону СВО автобус. Этот транспорт оказался осень востребованным среди солдат, на него очередь была расписана на несколько дней вперед.