27 сентября 2023

Жители ХМАО помогли бойцам СВО подготовиться к морозам. Видео

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Отправка гуманитарной помощи добровольческому батальону Молот (в/ч 13637) в зону проведения СВО. Пермь, гуманитарная помощь, батальон молот, погрузка гуманитарной помощи
Бойцам в зону СВО передали печи и генераторы Фото:

Жители Лангепаса (ХМАО) собрали деньги на покупку печей и генераторов для отправки бойцам в зону СВО. Они помогут солдатам согреться во время морозов. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Нашим парням непогода и морозы не страшны. Бойцам доставили печи, генератор и продукты из Югры», —пишут в telegram-канале «ЮграСолдату». Спасибо землякам через видео передает сургутянин с позывным «Хот-Кот».

Ранее молодежь из ХМАО передала бойцам в зону СВО автобус. Этот транспорт оказался осень востребованным среди солдат, на него очередь была расписана на несколько дней вперед.

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Жители Лангепаса (ХМАО) собрали деньги на покупку печей и генераторов для отправки бойцам в зону СВО. Они помогут солдатам согреться во время морозов. Об этом сообщили в социальных сетях. «Нашим парням непогода и морозы не страшны. Бойцам доставили печи, генератор и продукты из Югры», —пишут в telegram-канале «ЮграСолдату». Спасибо землякам через видео передает сургутянин с позывным «Хот-Кот». Ранее молодежь из ХМАО передала бойцам в зону СВО автобус. Этот транспорт оказался осень востребованным среди солдат, на него очередь была расписана на несколько дней вперед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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