В Тюмени вечером на перекрестке во время аварийного отключения электроэнергии на районе насмерть сбили 67-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.
«В Тюмени в одиннадцатом часу вечера на перекрестке улиц Калинина и Ставропольской 67-летний мужчина сбит автомобилем „Лада Приора“. Предварительно, он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионер скончался на месте ДТП», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале. Они дополнили, что водителю 21 год, стаж за рулем у него четыре года.
По предварительным данным, освещение в момент аварии не работало из-за аварийного отключения электроэнергии в этом районе. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
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