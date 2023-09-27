В Тюмени во время отключения света на районе насмерть сбили пенсионера. Фото

28 сентября 2023 в 01:36 Размер текста - 17 +

Водитель сбил пожилого мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Тюмени вечером на перекрестке во время аварийного отключения электроэнергии на районе насмерть сбили 67-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД региона. «В Тюмени в одиннадцатом часу вечера на перекрестке улиц Калинина и Ставропольской 67-летний мужчина сбит автомобилем „Лада Приора“. Предварительно, он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионер скончался на месте ДТП», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале. Они дополнили, что водителю 21 год, стаж за рулем у него четыре года. По предварительным данным, освещение в момент аварии не работало из-за аварийного отключения электроэнергии в этом районе. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

В Тюмени вечером на перекрестке во время аварийного отключения электроэнергии на районе насмерть сбили 67-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД региона. «В Тюмени в одиннадцатом часу вечера на перекрестке улиц Калинина и Ставропольской 67-летний мужчина сбит автомобилем „Лада Приора“. Предварительно, он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионер скончался на месте ДТП», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале. Они дополнили, что водителю 21 год, стаж за рулем у него четыре года. По предварительным данным, освещение в момент аварии не работало из-за аварийного отключения электроэнергии в этом районе. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.