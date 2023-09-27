27 сентября 2023
26 сентября 2023

В Тюмени во время отключения света на районе насмерть сбили пенсионера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Туман и грязь. Екатеринбург, пешеходный переход, грязь
Водитель сбил пожилого мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе Фото:

В Тюмени вечером на перекрестке во время аварийного отключения электроэнергии на районе насмерть сбили 67-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

«В Тюмени в одиннадцатом часу вечера на перекрестке улиц Калинина и Ставропольской 67-летний мужчина сбит автомобилем „Лада Приора“. Предварительно, он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионер скончался на месте ДТП», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале. Они дополнили, что водителю 21 год, стаж за рулем у него четыре года.

По предварительным данным, освещение в момент аварии не работало из-за аварийного отключения электроэнергии в этом районе. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

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В Тюмени вечером на перекрестке во время аварийного отключения электроэнергии на районе насмерть сбили 67-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД региона. «В Тюмени в одиннадцатом часу вечера на перекрестке улиц Калинина и Ставропольской 67-летний мужчина сбит автомобилем „Лада Приора“. Предварительно, он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионер скончался на месте ДТП», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале. Они дополнили, что водителю 21 год, стаж за рулем у него четыре года. По предварительным данным, освещение в момент аварии не работало из-за аварийного отключения электроэнергии в этом районе. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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