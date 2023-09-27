В Тюмени ночью из-за взрыва газа пострадал человек, его передали бригаде скорой помощи. Жильцов дома эвакуировали, об этом сообщила пресс-служба МЧС региона.
«Около часа ночи 28 сентября поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в одной из квартир жилого дома на улице Геологоразведчиков, 34.В квартире находился один человек, передан бригаде скорой медицинской помощи. Жильцы дома эвакуированы, размещены в пункте временного размещения», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале.
По их словам, пожарно-спасательные подразделения установили, что из-за происшествия в квартире на пятом этаже нарушено оконное остекление и выбита входная дверь. На месте сейчас работают экстренные службы города.
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