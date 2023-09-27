В Тюмени из-за взрыва газа в квартире пострадал человек. Фото, видео

28 сентября 2023 в 01:50 Размер текста - 17 +

В Тюмени после взрыва газа жильца квартиры передали врачам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени ночью из-за взрыва газа пострадал человек, его передали бригаде скорой помощи. Жильцов дома эвакуировали, об этом сообщила пресс-служба МЧС региона. «Около часа ночи 28 сентября поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в одной из квартир жилого дома на улице Геологоразведчиков, 34.В квартире находился один человек, передан бригаде скорой медицинской помощи. Жильцы дома эвакуированы, размещены в пункте временного размещения», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале. По их словам, пожарно-спасательные подразделения установили, что из-за происшествия в квартире на пятом этаже нарушено оконное остекление и выбита входная дверь. На месте сейчас работают экстренные службы города.

В Тюмени ночью из-за взрыва газа пострадал человек, его передали бригаде скорой помощи. Жильцов дома эвакуировали, об этом сообщила пресс-служба МЧС региона. «Около часа ночи 28 сентября поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в одной из квартир жилого дома на улице Геологоразведчиков, 34.В квартире находился один человек, передан бригаде скорой медицинской помощи. Жильцы дома эвакуированы, размещены в пункте временного размещения», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале. По их словам, пожарно-спасательные подразделения установили, что из-за происшествия в квартире на пятом этаже нарушено оконное остекление и выбита входная дверь. На месте сейчас работают экстренные службы города.