27 сентября 2023
26 сентября 2023

В Тюмени из-за взрыва газа в квартире пострадал человек. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, зима, фельдшер, машина скорой помощи, вызов врача, скорая помошь
В Тюмени после взрыва газа жильца квартиры передали врачам Фото:

В Тюмени ночью из-за взрыва газа пострадал человек, его передали бригаде скорой помощи. Жильцов дома эвакуировали, об этом сообщила пресс-служба МЧС региона.

«Около часа ночи 28 сентября поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в одной из квартир жилого дома на улице Геологоразведчиков, 34.В квартире находился один человек, передан бригаде скорой медицинской помощи. Жильцы дома эвакуированы, размещены в пункте временного размещения», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По их словам, пожарно-спасательные подразделения установили, что из-за происшествия в квартире на пятом этаже нарушено оконное остекление и выбита входная дверь. На месте сейчас работают экстренные службы города.

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В Тюмени ночью из-за взрыва газа пострадал человек, его передали бригаде скорой помощи. Жильцов дома эвакуировали, об этом сообщила пресс-служба МЧС региона. «Около часа ночи 28 сентября поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в одной из квартир жилого дома на улице Геологоразведчиков, 34.В квартире находился один человек, передан бригаде скорой медицинской помощи. Жильцы дома эвакуированы, размещены в пункте временного размещения», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале. По их словам, пожарно-спасательные подразделения установили, что из-за происшествия в квартире на пятом этаже нарушено оконное остекление и выбита входная дверь. На месте сейчас работают экстренные службы города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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