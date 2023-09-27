Shot: в Ташкенте в районе аэропорта прогремел мощный взрыв. Фото

28 сентября 2023 в 04:03 Размер текста - 17 +

Из-за взрыва в близлежащих домах выбило стекла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В столице Узбекистана недалеко от таможенного склада Ташкентского аэропорта произошел мощный взрыв. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Предварительно, детонация произошла около трех часов ночи в районе таможенного склада Ташкентского аэропорта. Пожаром охвачена большая территория. В близлежащих домах выбиты стекла», — пишет telegram-канал Shot. Фото: telegram-канал Shot https://t.me/shot_shot/57472 Фото: telegram-канал Shot https://t.me/shot_shot/57472

В столице Узбекистана недалеко от таможенного склада Ташкентского аэропорта произошел мощный взрыв. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Предварительно, детонация произошла около трех часов ночи в районе таможенного склада Ташкентского аэропорта. Пожаром охвачена большая территория. В близлежащих домах выбиты стекла», — пишет telegram-канал Shot.