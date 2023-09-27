27 сентября 2023

Shot: в Ташкенте в районе аэропорта прогремел мощный взрыв. Фото

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Из-за взрыва в близлежащих домах выбило стекла Фото:

В столице Узбекистана недалеко от таможенного склада Ташкентского аэропорта произошел мощный взрыв. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Предварительно, детонация произошла около трех часов ночи в районе таможенного склада Ташкентского аэропорта. Пожаром охвачена большая территория. В близлежащих домах выбиты стекла», — пишет telegram-канал Shot.

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В столице Узбекистана недалеко от таможенного склада Ташкентского аэропорта произошел мощный взрыв. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Предварительно, детонация произошла около трех часов ночи в районе таможенного склада Ташкентского аэропорта. Пожаром охвачена большая территория. В близлежащих домах выбиты стекла», — пишет telegram-канал Shot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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