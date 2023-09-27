Из-за взрыва в близлежащих домах выбило стекла
В столице Узбекистана недалеко от таможенного склада Ташкентского аэропорта произошел мощный взрыв. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Предварительно, детонация произошла около трех часов ночи в районе таможенного склада Ташкентского аэропорта. Пожаром охвачена большая территория. В близлежащих домах выбиты стекла», — пишет telegram-канал Shot.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!