27 сентября 2023

Соседка украла у курганского пенсионера деньги, когда он отвлекся на ее вареники

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги в кармане, деньги, наличная оплата, нал
Курганский пенсионер лишился денег из-за вареников соседки Фото:

Жительница Половинского округа Курганской области украла у соседа-пенсионера сбережения из стола, пока он разглядывал принесенные вареники. Об этом говорится в судебных материалах.

«Подсудимая принесла соседу вареники, чтобы он ей простил небольшой долг. Пока пенсионер отвлекся, женщина похитила у него из стола 96 тысяч рублей», — указано в материалах, опубликованных на сайте Половинского районного суда.

На суде пенсионер рассказал, что получает пенсию по старости и по инвалидности в сумме 30 тысяч рублей в месяц. Он откладывал в стол по 10 тысяч с каждой пенсии, так образовались сбережения. Когда соседка принесла вареники, он не заметил, как она стащила деньги из ящика стола. В полицию обратился не сразу, поскольку думал, что у соседки есть совесть и она сама вернет деньги.

Подсудимая пояснила суду, что как только украла средства у соседа, то сразу же вместе с сожителем рванула в магазин за продуктами и алкоголем. Дальнейшее вспоминает как в тумане, загул был не на один день. В содеянном она потом раскаялась. По приговору женщина должна возместить пенсионеру ущерб и отработать 400 часов обязательных работ.

Ранее жительница Ставропольского края прикинулась социальным работником и украла у курганского пенсионера 900 тысяч рублей. Девушке было всего лишь 22 года.

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Жительница Половинского округа Курганской области украла у соседа-пенсионера сбережения из стола, пока он разглядывал принесенные вареники. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимая принесла соседу вареники, чтобы он ей простил небольшой долг. Пока пенсионер отвлекся, женщина похитила у него из стола 96 тысяч рублей», — указано в материалах, опубликованных на сайте Половинского районного суда. На суде пенсионер рассказал, что получает пенсию по старости и по инвалидности в сумме 30 тысяч рублей в месяц. Он откладывал в стол по 10 тысяч с каждой пенсии, так образовались сбережения. Когда соседка принесла вареники, он не заметил, как она стащила деньги из ящика стола. В полицию обратился не сразу, поскольку думал, что у соседки есть совесть и она сама вернет деньги. Подсудимая пояснила суду, что как только украла средства у соседа, то сразу же вместе с сожителем рванула в магазин за продуктами и алкоголем. Дальнейшее вспоминает как в тумане, загул был не на один день. В содеянном она потом раскаялась. По приговору женщина должна возместить пенсионеру ущерб и отработать 400 часов обязательных работ. Ранее жительница Ставропольского края прикинулась социальным работником и украла у курганского пенсионера 900 тысяч рублей. Девушке было всего лишь 22 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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