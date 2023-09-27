Соседка украла у курганского пенсионера деньги, когда он отвлекся на ее вареники

Курганский пенсионер лишился денег из-за вареников соседки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Половинского округа Курганской области украла у соседа-пенсионера сбережения из стола, пока он разглядывал принесенные вареники. Об этом говорится в судебных материалах.

«Подсудимая принесла соседу вареники, чтобы он ей простил небольшой долг. Пока пенсионер отвлекся, женщина похитила у него из стола 96 тысяч рублей», — указано в материалах, опубликованных на сайте Половинского районного суда.

На суде пенсионер рассказал, что получает пенсию по старости и по инвалидности в сумме 30 тысяч рублей в месяц. Он откладывал в стол по 10 тысяч с каждой пенсии, так образовались сбережения. Когда соседка принесла вареники, он не заметил, как она стащила деньги из ящика стола. В полицию обратился не сразу, поскольку думал, что у соседки есть совесть и она сама вернет деньги.

Подсудимая пояснила суду, что как только украла средства у соседа, то сразу же вместе с сожителем рванула в магазин за продуктами и алкоголем. Дальнейшее вспоминает как в тумане, загул был не на один день. В содеянном она потом раскаялась. По приговору женщина должна возместить пенсионеру ущерб и отработать 400 часов обязательных работ.

Ранее жительница Ставропольского края прикинулась социальным работником и украла у курганского пенсионера 900 тысяч рублей. Девушке было всего лишь 22 года.