В Кургане иногородняя девушка украла у пенсионера почти миллион

В Кургане полицейские задержали жительницу Ставропольского края, которая украла у пенсионера деньги (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Ставропольского края прикинулась социальным работником и украла у курганского пенсионера 900 тысяч рублей. По данному факту заведено уголовное дело. Информация об этом опубликована на официальном сайте УМВД России по Курганской области.

«Следствие установило, что 22-летняя жительница Ставропольского края и ее сообщница пришли домой к 83-летнемау мужчине, представились соцработниками. В ходе беседы они выяснили, что у пенсионера есть деньги, убедили его показать купюры. Он продемонстрировал женщинам банкноты. Пока одна из злоумышленниц отвлекала внимание пенсионера в кухне, вторая незаметно забрала конверт с деньгами. После они покинули квартиру. По факту кражи (ч. 3 ст. 158 УК РФ) возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении регионального УМВД. Мужчина обнаружил пропажу и обратился в полицию.

В результате полицейские задержали жительницу Волгоградской области. Оперативники доставили девушку в отдел. Потерпевший ее опознал. «Полицейскими проводят комплекс мероприятий, направленных на задержание второй злоумышленницы, устанавливают другие возможные эпизоды их противоправной деятельности», — уточнили в региональном УМВД.