В Тюмени иностранные инвесторы ищут индустриальные площади

В Тюмени вырос спрос на индустриальные площади Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени среди зарубежных и иностранных компаний вырос спрос на индустриальные площади. Об этом сообщила генеральный директор Агентства инфраструктурного развития региона Ольга Романец.

«Объем сделок по производственной недвижимости в российских масштабах составил примерно от 75 до 90 миллиардов рублей по разным оценкам, хотя в этом есть существенная доля выкупа российским бизнесом иностранных активов», — передают слова Романец журналисты РБК Тюмень. Она дополнила, что запрос на промышленный девелопмент в регионе с каждым годом растет.

По ее словам, увеличивается востребованность в формате промышленного девелопмента. Сейчас застройщики возводят логистические и промышленные центры под долгосрочную аренду, но спрос до сих пор превышает предложение. Из-за того, что девелоперы были нацелены на жилищное строительство потому, что в этом направлении Тюменская область активно развивается.

Ранее спрос на покупку коммерческой недвижимости в городе в четвертом квартале прошлого года вырос на 18%, однако спрос на аренду недвижимости упал на 1%. Такие данные привели аналитики сервиса «Авито Недвижимость». При этом стоимость квадратного метра повысилась на 6%.