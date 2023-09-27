27 сентября 2023

В Тюмени иностранные инвесторы ищут индустриальные площади

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Председателя Правления Фонда «Сколково» Игоря Дроздова в Технопарк «Университетский». Екатеринбург, технопарк университетский
В Тюмени вырос спрос на индустриальные площади Фото:

В Тюмени среди зарубежных и иностранных компаний вырос спрос на индустриальные площади. Об этом сообщила генеральный директор Агентства инфраструктурного развития региона Ольга Романец.

«Объем сделок по производственной недвижимости в российских масштабах составил примерно от 75 до 90 миллиардов рублей по разным оценкам, хотя в этом есть существенная доля выкупа российским бизнесом иностранных активов», — передают слова Романец журналисты РБК Тюмень. Она дополнила, что запрос на промышленный девелопмент в регионе с каждым годом растет.

По ее словам, увеличивается востребованность в формате промышленного девелопмента. Сейчас застройщики возводят логистические и промышленные центры под долгосрочную аренду, но спрос до сих пор превышает предложение. Из-за того, что девелоперы были нацелены на жилищное строительство потому, что в этом направлении Тюменская область активно развивается.

Ранее спрос на покупку коммерческой недвижимости в городе в четвертом квартале прошлого года вырос на 18%, однако спрос на аренду недвижимости упал на 1%. Такие данные привели аналитики сервиса «Авито Недвижимость». При этом стоимость квадратного метра повысилась на 6%.

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В Тюмени среди зарубежных и иностранных компаний вырос спрос на индустриальные площади. Об этом сообщила генеральный директор Агентства инфраструктурного развития региона Ольга Романец. «Объем сделок по производственной недвижимости в российских масштабах составил примерно от 75 до 90 миллиардов рублей по разным оценкам, хотя в этом есть существенная доля выкупа российским бизнесом иностранных активов», — передают слова Романец журналисты РБК Тюмень. Она дополнила, что запрос на промышленный девелопмент в регионе с каждым годом растет. По ее словам, увеличивается востребованность в формате промышленного девелопмента. Сейчас застройщики возводят логистические и промышленные центры под долгосрочную аренду, но спрос до сих пор превышает предложение. Из-за того, что девелоперы были нацелены на жилищное строительство потому, что в этом направлении Тюменская область активно развивается. Ранее спрос на покупку коммерческой недвижимости в городе в четвертом квартале прошлого года вырос на 18%, однако спрос на аренду недвижимости упал на 1%. Такие данные привели аналитики сервиса «Авито Недвижимость». При этом стоимость квадратного метра повысилась на 6%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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