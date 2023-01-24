В Тюмени резко вырос спрос на покупку коммерческой недвижимости

25 января 2023 в 02:41 Размер текста - 17 +

Спрос на коммерческую недвижимость в Тюмени вырос на 18% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Тюмени в четвертом квартале 2022 года вырос на 18%. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авито Недвижимость». Однако спрос на аренду недвижимости упал на 1%. «Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Тюмени в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом 2022 года вырос на 18%. Стоимость квадратного метра при покупке повысилась на 6%», — говорится в исследовании, опубликованном в официальном telegram-канале пресс-службы Авито. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени спрос на краткосрочную аренду квартир за год увеличился в 2,3 раза. Также изменились цены. Стоимость краткосрочной аренды выросла на 20%.

Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Тюмени в четвертом квартале 2022 года вырос на 18%. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авито Недвижимость». Однако спрос на аренду недвижимости упал на 1%. «Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Тюмени в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом 2022 года вырос на 18%. Стоимость квадратного метра при покупке повысилась на 6%», — говорится в исследовании, опубликованном в официальном telegram-канале пресс-службы Авито. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени спрос на краткосрочную аренду квартир за год увеличился в 2,3 раза. Также изменились цены. Стоимость краткосрочной аренды выросла на 20%.