В России хотят бесплатно выдавать землю некоторым семьям

В Госдуму внесли предложение о бесплатной выдаче земли семьям за долгий брак

28 сентября 2023 в 09:39 Размер текста - 17 +

Бесплатная земля семьям создаст благоприятные условия для воспитания детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Госдуму внесли предложение о бесплатном выделении земли семьям. Предполагается, что участок территории будет выдаваться парам, которые прожили в браке более десяти лет. «Предлагаемая законопроектом возможность бесплатного получения семьями, которые длительное время находятся в браке, земельного участка улучшит их благосостояние», — отмечается в пояснении к соответствующему документу. Он имеется в распоряжении ТАСС. Предлагается выделять землю семьям, которые прожили в браке более десяти лет. Соответствующее предложение внесли депутаты от фракции ЛДПР во главе с депутатом Госдумы и лидером партии Леонидом Слуцким. Данная инициатива, по их мнению, позволит создать хорошие условия для рождения и воспитания детей. При этом в правительстве РФ инициативу не поддержали. Ранее правительство России одобрило проект закона, по которому семьи Героев РФ смогут получить землю бесплатно. Право на получение бесплатной земли есть и у многодетных семей. У россиян также есть возможность арендовать землю, передает «Дни.ру».

В Госдуму внесли предложение о бесплатном выделении земли семьям. Предполагается, что участок территории будет выдаваться парам, которые прожили в браке более десяти лет. «Предлагаемая законопроектом возможность бесплатного получения семьями, которые длительное время находятся в браке, земельного участка улучшит их благосостояние», — отмечается в пояснении к соответствующему документу. Он имеется в распоряжении ТАСС. Предлагается выделять землю семьям, которые прожили в браке более десяти лет. Соответствующее предложение внесли депутаты от фракции ЛДПР во главе с депутатом Госдумы и лидером партии Леонидом Слуцким. Данная инициатива, по их мнению, позволит создать хорошие условия для рождения и воспитания детей. При этом в правительстве РФ инициативу не поддержали. Ранее правительство России одобрило проект закона, по которому семьи Героев РФ смогут получить землю бесплатно. Право на получение бесплатной земли есть и у многодетных семей. У россиян также есть возможность арендовать землю, передает «Дни.ру».