В России хотят бесплатно выдавать землю некоторым семьям

В Госдуму внесли предложение о бесплатной выдаче земли семьям за долгий брак
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Бесплатная земля семьям создаст благоприятные условия для воспитания детей Фото:

В Госдуму внесли предложение о бесплатном выделении земли семьям. Предполагается, что участок территории будет выдаваться парам, которые прожили в браке более десяти лет.

«Предлагаемая законопроектом возможность бесплатного получения семьями, которые длительное время находятся в браке, земельного участка улучшит их благосостояние», — отмечается в пояснении к соответствующему документу. Он имеется в распоряжении ТАСС. Предлагается выделять землю семьям, которые прожили в браке более десяти лет.

Соответствующее предложение внесли депутаты от фракции ЛДПР во главе с депутатом Госдумы и лидером партии Леонидом Слуцким. Данная инициатива, по их мнению, позволит создать хорошие условия для рождения и воспитания детей. При этом в правительстве РФ инициативу не поддержали.

Ранее правительство России одобрило проект закона, по которому семьи Героев РФ смогут получить землю бесплатно. Право на получение бесплатной земли есть и у многодетных семей. У россиян также есть возможность арендовать землю, передает «Дни.ру».

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В Госдуму внесли предложение о бесплатном выделении земли семьям. Предполагается, что участок территории будет выдаваться парам, которые прожили в браке более десяти лет. «Предлагаемая законопроектом возможность бесплатного получения семьями, которые длительное время находятся в браке, земельного участка улучшит их благосостояние», — отмечается в пояснении к соответствующему документу. Он имеется в распоряжении ТАСС. Предлагается выделять землю семьям, которые прожили в браке более десяти лет. Соответствующее предложение внесли депутаты от фракции ЛДПР во главе с депутатом Госдумы и лидером партии Леонидом Слуцким. Данная инициатива, по их мнению, позволит создать хорошие условия для рождения и воспитания детей. При этом в правительстве РФ инициативу не поддержали. Ранее правительство России одобрило проект закона, по которому семьи Героев РФ смогут получить землю бесплатно. Право на получение бесплатной земли есть и у многодетных семей. У россиян также есть возможность арендовать землю, передает «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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