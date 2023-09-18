Турчак: семьи Героев РФ смогут получить землю бесплатно

18 сентября 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Турчак отметил, что нововведения помогут семьям Героев России воспользоваться землей даже в случае смерти военного Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство России одобрило проект закона, согласно которому члены семьей Героев России, СССР и полных кавалеров ордена Славы смогут наследовать права на бесплатный земельный участок. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Текущая версия закона требует, чтобы Герой или полный кавалер ордена Славы лично обращался за получением бесплатной земли вне очереди. В случае его гибели право на участок аннулируется и не передается наследникам. <…> Этот вопрос будет законодательно урегулирован», — передает пресс-служба «Единой России» заявление Турчака. Секретарь Генсовета партии отметил, что правительство России уже одобрило законопроект, предложенный рабочей группой по СВО. Турчак ожидает, что Госдума и Совфед поддержат инициативу. Рабочая группа по СВО, которая создана по инициативе президента РФ Владимира Путина, предлагает, чтобы такие участки земли использовались еще и под фермерство. Кроме того, в Госдуму внесен законопроект рабочей группы, по которому работодателей, трудоустраивающих участников СВО, приравняют к социальным предпринимателям. Им станут доступны различные виды государственных льгот. Ранее URA.RU рассказывало, какие льготы и права имеют бойцы СВО и их семьи. Среди мер поддержки — денежные выплаты, кредитные каникулы, поступление на бюджетное отделение вузов по отдельной квоте и другие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство России одобрило проект закона, согласно которому члены семьей Героев России, СССР и полных кавалеров ордена Славы смогут наследовать права на бесплатный земельный участок. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Текущая версия закона требует, чтобы Герой или полный кавалер ордена Славы лично обращался за получением бесплатной земли вне очереди. В случае его гибели право на участок аннулируется и не передается наследникам. <…> Этот вопрос будет законодательно урегулирован», — передает пресс-служба «Единой России» заявление Турчака. Секретарь Генсовета партии отметил, что правительство России уже одобрило законопроект, предложенный рабочей группой по СВО. Турчак ожидает, что Госдума и Совфед поддержат инициативу. Рабочая группа по СВО, которая создана по инициативе президента РФ Владимира Путина, предлагает, чтобы такие участки земли использовались еще и под фермерство. Кроме того, в Госдуму внесен законопроект рабочей группы, по которому работодателей, трудоустраивающих участников СВО, приравняют к социальным предпринимателям. Им станут доступны различные виды государственных льгот. Ранее URA.RU рассказывало, какие льготы и права имеют бойцы СВО и их семьи. Среди мер поддержки — денежные выплаты, кредитные каникулы, поступление на бюджетное отделение вузов по отдельной квоте и другие.