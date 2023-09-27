Со свердловчанина взыскали 30 тысяч за пощечину дочери, заступившейся за мать

В Краснотурьинске (Свердловская область) суд взыскал с местного жителя 30 тысяч рублей за то, что он нанес пощечину своей 14-летней дочери. Она заступилась за мать, с которой мужчина был в бракоразводном процессе. Обстоятельства истории URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Вечером 14 декабря 2022 года в ходе ссоры в пиццерии „Тертый сыр“ отец ударил по щеке 14-летнюю дочь. В бракоразводном конфликте родителей девочка поддерживала мать и дерзко ответила отцу. Девочка не растерялась, обратилась за медицинской помощью в больницу, где зафиксировали ушиб», — рассказали в суде.
Мужчину привлекли к административной ответственности за побои. Также мать девочки обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Иск удовлетворили частично, взыскав в пользу подростка 10 тысяч рублей. Отец попытался обжаловать решение, и суд второй инстанции изменил решение — сумму компенсации морального вреда увеличили до 30 тысяч рублей.
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