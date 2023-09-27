27 сентября 2023

Со свердловчанина взыскали 30 тысяч за пощечину дочери, заступившейся за мать

© Служба новостей «URA.RU»
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Эдуард Мансуров в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, судебное заседание, герб россии, суд
По решению суда, отец компенсирует моральный вред ребенку Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) суд взыскал с местного жителя 30 тысяч рублей за то, что он нанес пощечину своей 14-летней дочери. Она заступилась за мать, с которой мужчина был в бракоразводном процессе. Обстоятельства истории URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Вечером 14 декабря 2022 года в ходе ссоры в пиццерии „Тертый сыр“ отец ударил по щеке 14-летнюю дочь. В бракоразводном конфликте родителей девочка поддерживала мать и дерзко ответила отцу. Девочка не растерялась, обратилась за медицинской помощью в больницу, где зафиксировали ушиб», — рассказали в суде.

Мужчину привлекли к административной ответственности за побои. Также мать девочки обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Иск удовлетворили частично, взыскав в пользу подростка 10 тысяч рублей. Отец попытался обжаловать решение, и суд второй инстанции изменил решение — сумму компенсации морального вреда увеличили до 30 тысяч рублей.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) суд взыскал с местного жителя 30 тысяч рублей за то, что он нанес пощечину своей 14-летней дочери. Она заступилась за мать, с которой мужчина был в бракоразводном процессе. Обстоятельства истории URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. «Вечером 14 декабря 2022 года в ходе ссоры в пиццерии „Тертый сыр“ отец ударил по щеке 14-летнюю дочь. В бракоразводном конфликте родителей девочка поддерживала мать и дерзко ответила отцу. Девочка не растерялась, обратилась за медицинской помощью в больницу, где зафиксировали ушиб», — рассказали в суде. Мужчину привлекли к административной ответственности за побои. Также мать девочки обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Иск удовлетворили частично, взыскав в пользу подростка 10 тысяч рублей. Отец попытался обжаловать решение, и суд второй инстанции изменил решение — сумму компенсации морального вреда увеличили до 30 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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