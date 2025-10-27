Еще четыре министра сохранили должности в свердловском правительстве
Денис Паслер переназначил нескольких министров
Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о назначениях в региональном правительстве. Свои посты сохранят четыре действующих министра, сообщает департамент информполитики региона.
Так, Александр Кудрявцев продолжит занимать пост министра общественной безопасности, Анна Кузнецова — министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка, Григорий Сурганов — министра строительства и развития инфраструктуры, а Вячеслав Ярин — министра международных и внешнеэкономических связей.
В облправительстве уточнили, что все назначенные чиновники приступают к своим обязанностям с сегодняшнего дня. Перестановки связаны с завершением плановой ротации руководителей и необходимостью оперативного решения ключевых вопросов в сфере безопасности, экономики, строительства и внешних связей.
