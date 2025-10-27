Еще четыре министра сохранили должности в свердловском правительстве

Денис Паслер переназначил нескольких министров Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о назначениях в региональном правительстве. Свои посты сохранят четыре действующих министра, сообщает департамент информполитики региона.

Так, Александр Кудрявцев продолжит занимать пост министра общественной безопасности, Анна Кузнецова — министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка, Григорий Сурганов — министра строительства и развития инфраструктуры, а Вячеслав Ярин — министра международных и внешнеэкономических связей.