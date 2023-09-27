30 октября структуру Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области ждет оптимизация. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления.
«17 существующих в регионе межрайонных инспекций объединят — их станет восемь. Инспекция № 10, находящаяся в Копейске, присоединится к ИФНС по Ленинскому району Челябинска, инспекция № 20 (Верхний Уфалей) — к инспекции по Калининскому району областного центра и так далее. Кроме того, создадут три новые инспекции, две из которых будут заниматься контрольной работой и одна — работать с долгами», — сообщили в пресс-центре.
Цель преобразований — повышение эффективности работы и сокращение расходов на содержание налоговых органов. Изменений структуры произойдет 30 октября.
Территориально все действующие инспекции продолжат обслуживать граждан на прежнем месте, не изменится и время работы налоговых органов. Кроме того, услуги налоговой инспекции можно получить в офисах МФЦ.
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