Челябинские налоговики меняют структуру ведомства. Скрин

28 сентября 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

17 межрегиональных инспекций объединят — их станет восемь Фото: Денис Моргунов © URA.RU 30 октября структуру Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области ждет оптимизация. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления. «17 существующих в регионе межрайонных инспекций объединят — их станет восемь. Инспекция № 10, находящаяся в Копейске, присоединится к ИФНС по Ленинскому району Челябинска, инспекция № 20 (Верхний Уфалей) — к инспекции по Калининскому району областного центра и так далее. Кроме того, создадут три новые инспекции, две из которых будут заниматься контрольной работой и одна — работать с долгами», — сообщили в пресс-центре. Цель преобразований — повышение эффективности работы и сокращение расходов на содержание налоговых органов. Изменений структуры произойдет 30 октября. Территориально все действующие инспекции продолжат обслуживать граждан на прежнем месте, не изменится и время работы налоговых органов. Кроме того, услуги налоговой инспекции можно получить в офисах МФЦ. Изменение структуры не должно повлечь трудностей для получателей услуг УФНС Фото: пресс-служба Управления ФНС по Челябинской области

30 октября структуру Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области ждет оптимизация. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления. «17 существующих в регионе межрайонных инспекций объединят — их станет восемь. Инспекция № 10, находящаяся в Копейске, присоединится к ИФНС по Ленинскому району Челябинска, инспекция № 20 (Верхний Уфалей) — к инспекции по Калининскому району областного центра и так далее. Кроме того, создадут три новые инспекции, две из которых будут заниматься контрольной работой и одна — работать с долгами», — сообщили в пресс-центре. Цель преобразований — повышение эффективности работы и сокращение расходов на содержание налоговых органов. Изменений структуры произойдет 30 октября. Территориально все действующие инспекции продолжат обслуживать граждан на прежнем месте, не изменится и время работы налоговых органов. Кроме того, услуги налоговой инспекции можно получить в офисах МФЦ.