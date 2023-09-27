27 сентября 2023

Челябинские налоговики меняют структуру ведомства. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная налоговая служба. Тюмень, налоги, федеральная налоговая служба, налоговая, налог
17 межрегиональных инспекций объединят — их станет восемь Фото:

30 октября структуру Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области ждет оптимизация. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления.

«17 существующих в регионе межрайонных инспекций объединят — их станет восемь. Инспекция № 10, находящаяся в Копейске, присоединится к ИФНС по Ленинскому району Челябинска, инспекция № 20 (Верхний Уфалей) — к инспекции по Калининскому району областного центра и так далее. Кроме того, создадут три новые инспекции, две из которых будут заниматься контрольной работой и одна — работать с долгами», — сообщили в пресс-центре.

Цель преобразований — повышение эффективности работы и сокращение расходов на содержание налоговых органов. Изменений структуры произойдет 30 октября.

Территориально все действующие инспекции продолжат обслуживать граждан на прежнем месте, не изменится и время работы налоговых органов. Кроме того, услуги налоговой инспекции можно получить в офисах МФЦ.

Изменение структуры не должно повлечь трудностей для получателей услуг УФНС
Изменение структуры не должно повлечь трудностей для получателей услуг УФНС
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30 октября структуру Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области ждет оптимизация. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления. «17 существующих в регионе межрайонных инспекций объединят — их станет восемь. Инспекция № 10, находящаяся в Копейске, присоединится к ИФНС по Ленинскому району Челябинска, инспекция № 20 (Верхний Уфалей) — к инспекции по Калининскому району областного центра и так далее. Кроме того, создадут три новые инспекции, две из которых будут заниматься контрольной работой и одна — работать с долгами», — сообщили в пресс-центре. Цель преобразований — повышение эффективности работы и сокращение расходов на содержание налоговых органов. Изменений структуры произойдет 30 октября. Территориально все действующие инспекции продолжат обслуживать граждан на прежнем месте, не изменится и время работы налоговых органов. Кроме того, услуги налоговой инспекции можно получить в офисах МФЦ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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