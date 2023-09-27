Власти Екатеринбурга нашли поставщика новых турникетов для метро

Тендер на поставку и обслуживание новых турникетов в метро Екатеринбурга выиграла компания «И-Сеть», которая является оператором «Е-Карты». Стоимость контракта составит 302,6 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок.
Компания «И-Сеть» была единственным участником аукциона, который чиновники объявили еще в июле. Но в сентябре УФАС выявила нарушение в конкурсной документации — там не был прописан объем проводимых через терминалы транзакций в день — и закупка была приостановлена. Изначально власти планировали потратить на турникеты 280 млн рублей, но итоговая сумма контракта с компанией «И-Сеть» составит 302,6 млн рублей. На эти удастся закупить и обслуживать чуть больше 100 турникетов.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.