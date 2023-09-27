Власти Екатеринбурга нашли поставщика новых турникетов для метро 28 сентября 2023 в 12:01 Размер текста - 17 + В метрополитене заменят 100 чуть больше 100 турникетов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Тендер на поставку и обслуживание новых турникетов в метро Екатеринбурга выиграла компания «И-Сеть», которая является оператором «Е-Карты». Стоимость контракта составит 302,6 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок. Компания «И-Сеть» была единственным участником аукциона, который чиновники объявили еще в июле. Но в сентябре УФАС выявила нарушение в конкурсной документации — там не был прописан объем проводимых через терминалы транзакций в день — и закупка была приостановлена. Изначально власти планировали потратить на турникеты 280 млн рублей, но итоговая сумма контракта с компанией «И-Сеть» составит 302,6 млн рублей. На эти удастся закупить и обслуживать чуть больше 100 турникетов. Тендер на поставку и обслуживание новых турникетов в метро Екатеринбурга выиграла компания «И-Сеть», которая является оператором «Е-Карты». Стоимость контракта составит 302,6 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок. Компания «И-Сеть» была единственным участником аукциона, который чиновники объявили еще в июле. Но в сентябре УФАС выявила нарушение в конкурсной документации — там не был прописан объем проводимых через терминалы транзакций в день — и закупка была приостановлена. Изначально власти планировали потратить на турникеты 280 млн рублей, но итоговая сумма контракта с компанией «И-Сеть» составит 302,6 млн рублей. На эти удастся закупить и обслуживать чуть больше 100 турникетов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям