27 сентября 2023

Власти Екатеринбурга нашли поставщика новых турникетов для метро

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, транспорт, оплата, турникет, оплата проезда, турникеты, метрополитен, метро, станция 1905 года
В метрополитене заменят 100 чуть больше 100 турникетов Фото:

Тендер на поставку и обслуживание новых турникетов в метро Екатеринбурга выиграла компания «И-Сеть», которая является оператором «Е-Карты». Стоимость контракта составит 302,6 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

Компания «И-Сеть» была единственным участником аукциона, который чиновники объявили еще в июле. Но в сентябре УФАС выявила нарушение в конкурсной документации — там не был прописан объем проводимых через терминалы транзакций в день — и закупка была приостановлена. Изначально власти планировали потратить на турникеты 280 млн рублей, но итоговая сумма контракта с компанией «И-Сеть» составит 302,6 млн рублей. На эти удастся закупить и обслуживать чуть больше 100 турникетов.

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Тендер на поставку и обслуживание новых турникетов в метро Екатеринбурга выиграла компания «И-Сеть», которая является оператором «Е-Карты». Стоимость контракта составит 302,6 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок. Компания «И-Сеть» была единственным участником аукциона, который чиновники объявили еще в июле. Но в сентябре УФАС выявила нарушение в конкурсной документации — там не был прописан объем проводимых через терминалы транзакций в день — и закупка была приостановлена. Изначально власти планировали потратить на турникеты 280 млн рублей, но итоговая сумма контракта с компанией «И-Сеть» составит 302,6 млн рублей. На эти удастся закупить и обслуживать чуть больше 100 турникетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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