Из Челябинской области хотели нелегально вывезти 284 тонны товаров

Оборудование возглавило рейтинг часто вывозимых с нарушениями товаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С нарушениями экспортных требований из Челябинской области с начала года намеревались вывезти 284 тонны товаров. Как URA.RU сообщили в пресс-службе таможни, каждое восьмое нарушение было связано с техникой.

«Мобильные группы выявили 32 транспортных средства, перевозивших с нарушениями запрета на экспорт более 284 тонн товаров. Было допущено 257 нарушений экспорта из страны», — сообщили URA.RU в таможне.

Чаще всего водители большегрузов с начала года пытались вывезти промышленное оборудование иностранного производства. По требованию инспекторов перевозчики не могли предоставить обязательные для вывоза из страны разрешительные документы

«В отношении нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа до трехсот тысяч рублей с возможной конфискацией товаров», — отметил замначальника Челябинской таможни Станислав Васев.

В ведомстве привели в пример случай с вывозом линии по производству сэндвич-панелей. Оборудование обнаружили в грузовом отсеке фуры. Грузовик ехал через пункт пропуска Бугристое в Троицком районе. По документам спецтехника направлялась в Бишкек (Киргизия). Подтвердить сертификатом страну происхождения товара водитель не смог.

Ограничения на вывоз ряда товаров правительство РФ ввело в марте 2022 года. Запрет наложен на импортное оборудование, представляющее особую ценность для российской экономики. Разрешения на экспорт товаров в зависимости от их вида выдаются уполномоченными органами.