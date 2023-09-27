27 сентября 2023

Из Челябинской области хотели нелегально вывезти 284 тонны товаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таможенный контроль плодовоовощной продукции. Екатеринбург, таможня, грузоперевозки, перевозка грузов, растаможка
Оборудование возглавило рейтинг часто вывозимых с нарушениями товаров Фото:

С нарушениями экспортных требований из Челябинской области с начала года намеревались вывезти 284 тонны товаров. Как URA.RU сообщили в пресс-службе таможни, каждое восьмое нарушение было связано с техникой.

«Мобильные группы выявили 32 транспортных средства, перевозивших с нарушениями запрета на экспорт более 284 тонн товаров. Было допущено 257 нарушений экспорта из страны», — сообщили URA.RU в таможне.

Чаще всего водители большегрузов с начала года пытались вывезти промышленное оборудование иностранного производства. По требованию инспекторов перевозчики не могли предоставить обязательные для вывоза из страны разрешительные документы

«В отношении нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа до трехсот тысяч рублей с возможной конфискацией товаров», — отметил замначальника Челябинской таможни Станислав Васев.

В ведомстве привели в пример случай с вывозом линии по производству сэндвич-панелей. Оборудование обнаружили в грузовом отсеке фуры. Грузовик ехал через пункт пропуска Бугристое в Троицком районе. По документам спецтехника направлялась в Бишкек (Киргизия). Подтвердить сертификатом страну происхождения товара водитель не смог.

Ограничения на вывоз ряда товаров правительство РФ ввело в марте 2022 года. Запрет наложен на импортное оборудование, представляющее особую ценность для российской экономики. Разрешения на экспорт товаров в зависимости от их вида выдаются уполномоченными органами.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С нарушениями экспортных требований из Челябинской области с начала года намеревались вывезти 284 тонны товаров. Как URA.RU сообщили в пресс-службе таможни, каждое восьмое нарушение было связано с техникой. «Мобильные группы выявили 32 транспортных средства, перевозивших с нарушениями запрета на экспорт более 284 тонн товаров. Было допущено 257 нарушений экспорта из страны», — сообщили URA.RU в таможне. Чаще всего водители большегрузов с начала года пытались вывезти промышленное оборудование иностранного производства. По требованию инспекторов перевозчики не могли предоставить обязательные для вывоза из страны разрешительные документы «В отношении нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа до трехсот тысяч рублей с возможной конфискацией товаров», — отметил замначальника Челябинской таможни Станислав Васев. В ведомстве привели в пример случай с вывозом линии по производству сэндвич-панелей. Оборудование обнаружили в грузовом отсеке фуры. Грузовик ехал через пункт пропуска Бугристое в Троицком районе. По документам спецтехника направлялась в Бишкек (Киргизия). Подтвердить сертификатом страну происхождения товара водитель не смог. Ограничения на вывоз ряда товаров правительство РФ ввело в марте 2022 года. Запрет наложен на импортное оборудование, представляющее особую ценность для российской экономики. Разрешения на экспорт товаров в зависимости от их вида выдаются уполномоченными органами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...