Симоньян пожелала Пашиняну повеситься на абрикосовом дереве

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Маргарита Симоньян заявила, что Никол Пашинян может повеситься на абрикосовом дереве Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российская журналистка, главред RT Маргарита Симоньян предложила премьер-министру Армении Николу Пашиняну повеситься на абрикосовом дереве. Так она прокомментировала прекращение существования Нагорного Карабаха как непризнанной республики.

«Эфенди (господин — прим. URA.RU) Пашинян просто подарил Карабах Азербайджану. А подарки, как известно, не отдарки. Жаль, в Армении нет, кажется, осин. Впрочем, повеситься можно и на абрикосе», — говорится в сообщении. Свое заявление она опубликовала в telegram-канале.

Ранее сообщалось, что с 19 сентября в Армении проходят протесты на фоне операции в Нагорном Карабахе, которую начал Азербайджан. Жители страны недовольны политикой Никола Пашиняна, которого называют предателем. После капитуляции Карабаха 20 сентября горожане начали новую волну протестов. Глава Нагорного Карабаха подписал указ о том, что с 1 января 2024 года Нагорный Карабах прекратит свое существование как непризнанная республика, передает «Национальная служба новостей».

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Российская журналистка, главред RT Маргарита Симоньян предложила премьер-министру Армении Николу Пашиняну повеситься на абрикосовом дереве. Так она прокомментировала прекращение существования Нагорного Карабаха как непризнанной республики. «Эфенди (господин — прим. URA.RU) Пашинян просто подарил Карабах Азербайджану. А подарки, как известно, не отдарки. Жаль, в Армении нет, кажется, осин. Впрочем, повеситься можно и на абрикосе», — говорится в сообщении. Свое заявление она опубликовала в telegram-канале. Ранее сообщалось, что с 19 сентября в Армении проходят протесты на фоне операции в Нагорном Карабахе, которую начал Азербайджан. Жители страны недовольны политикой Никола Пашиняна, которого называют предателем. После капитуляции Карабаха 20 сентября горожане начали новую волну протестов. Глава Нагорного Карабаха подписал указ о том, что с 1 января 2024 года Нагорный Карабах прекратит свое существование как непризнанная республика, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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