Что известно о протестах в Ереване

В Ереване третий день проходят протесты после операции в Карабахе

22 сентября 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

В Ереване задержаны десятки человек после начала новой акции протеста 22 сентября Фото: Стрингер/РИА Новости новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе В Ереване уже третий день, начиная с 19 сентября, проходят протесты на фоне операции в Нагорном Карабахе, которую начал Азербайджан. Жители Армении недовольны политикой премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которого считают предателем. После капитуляции Карабаха 20 сентября горожане начали новую волну протестов. URA.RU приводит всю доступную информацию о митингах в столице Армении. С чего все началось Изначально жители Армении вышли на митинг к зданию правительства в Ереване 19 сентября. Тогда к вечеру на протесте скопилось более 500 человек. Они обвиняли правительство Армении и лично премьер-министра страны Никола Пашиняна в развязывании конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Протестующие перекрыли все улицы города возле здания правительства, разошлись ближе к пяти утра 20 сентября. На тот момент осталось несколько десятков человек, а в ходе стычек пострадали 34 человека, из них 18 — гражданские лица. После того как руководство Нагорного Карабаха объявило о капитуляции перед Азербайджаном, началась новая волна протестов. Ситуация усугубилась после заявления Пашиняна, что тот не собирается покидать свой пост. Также он подчеркнул, что правительство Армении намерено принимать против протестующих жесткие меры в рамках закона. Новая волна протестов Оппозиция Армении заявила о круглосуточных акциях, которые начнутся с 22 сентября. Оппозиционер Вазген Манукян призвал жителей Еревана парализовать город и не допустить заседание кабмина страны. После начала акции протеста митингующие попытались прорвать кордон оцепления и блокировать вход в Дом правительства. Пашиняну пришлось покидать здание через задний выход под усиленной охраной. На улицах города в этот день дежурил спецназ. Также после стычек демонстрантов с полицией были задержаны десятки человек, в том числе один из лидеров оппозиции. Митинги продолжаются до сих пор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ереване уже третий день, начиная с 19 сентября, проходят протесты на фоне операции в Нагорном Карабахе, которую начал Азербайджан. Жители Армении недовольны политикой премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которого считают предателем. После капитуляции Карабаха 20 сентября горожане начали новую волну протестов. URA.RU приводит всю доступную информацию о митингах в столице Армении. Изначально жители Армении вышли на митинг к зданию правительства в Ереване 19 сентября. Тогда к вечеру на протесте скопилось более 500 человек. Они обвиняли правительство Армении и лично премьер-министра страны Никола Пашиняна в развязывании конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Протестующие перекрыли все улицы города возле здания правительства, разошлись ближе к пяти утра 20 сентября. На тот момент осталось несколько десятков человек, а в ходе стычек пострадали 34 человека, из них 18 — гражданские лица. После того как руководство Нагорного Карабаха объявило о капитуляции перед Азербайджаном, началась новая волна протестов. Ситуация усугубилась после заявления Пашиняна, что тот не собирается покидать свой пост. Также он подчеркнул, что правительство Армении намерено принимать против протестующих жесткие меры в рамках закона. Оппозиция Армении заявила о круглосуточных акциях, которые начнутся с 22 сентября. Оппозиционер Вазген Манукян призвал жителей Еревана парализовать город и не допустить заседание кабмина страны. После начала акции протеста митингующие попытались прорвать кордон оцепления и блокировать вход в Дом правительства. Пашиняну пришлось покидать здание через задний выход под усиленной охраной. На улицах города в этот день дежурил спецназ. Также после стычек демонстрантов с полицией были задержаны десятки человек, в том числе один из лидеров оппозиции. Митинги продолжаются до сих пор.