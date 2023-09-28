Тюменцев терроризируют уличные гонщики. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Тобол. Разное. Курган, автомобиль, трасса, дорога, машина
Лихачи врезаются в заборы и ворота жилых домов Фото:

Жителей поселка Винзили (Тюменская область) терроризируют уличные «гонщики», которые врезаются в ворота и заборы жилых домов. Об этом URA.RU рассказал местный житель.

«По всей улице Луговой устраивают гонки молодые и взрослые. Просили и тротуар проложить, и „лежачий полицейский“ установить, но нет ни того, ни другого. Так и ходим. Улица является школьным маршрутом автобуса. Сбивали забор и ворота, в них три раза въезжали. А так по улице еще были случаи, когда взрезались в припаркованные машины, в заборы, навес контейнеров сбивали. Не каждый день ДТП случаются, но летают, как по федеральной трассе ежедневно», — рассказал агентству тюменец.

В УГИБДД России по Тюменской области URA.RU рассказали, что ДТП с пострадавшими на этом участке дороги не было. Наряды ДПС здесь работают, в том числе с участием представителей местной администрации. В адрес администрации Винзилинского муниципального образования направлен письменный запрос, ответ ожидается.

Дрифтеры врезаются в заборы и ворота жилых домов
Дрифтеры врезаются в заборы и ворота жилых домов
Фото:
Фото:

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Жителей поселка Винзили (Тюменская область) терроризируют уличные «гонщики», которые врезаются в ворота и заборы жилых домов. Об этом URA.RU рассказал местный житель. «По всей улице Луговой устраивают гонки молодые и взрослые. Просили и тротуар проложить, и „лежачий полицейский“ установить, но нет ни того, ни другого. Так и ходим. Улица является школьным маршрутом автобуса. Сбивали забор и ворота, в них три раза въезжали. А так по улице еще были случаи, когда взрезались в припаркованные машины, в заборы, навес контейнеров сбивали. Не каждый день ДТП случаются, но летают, как по федеральной трассе ежедневно», — рассказал агентству тюменец. В УГИБДД России по Тюменской области URA.RU рассказали, что ДТП с пострадавшими на этом участке дороги не было. Наряды ДПС здесь работают, в том числе с участием представителей местной администрации. В адрес администрации Винзилинского муниципального образования направлен письменный запрос, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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