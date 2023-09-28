Тюменцев терроризируют уличные гонщики. Фото

28 сентября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Лихачи врезаются в заборы и ворота жилых домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей поселка Винзили (Тюменская область) терроризируют уличные «гонщики», которые врезаются в ворота и заборы жилых домов. Об этом URA.RU рассказал местный житель. «По всей улице Луговой устраивают гонки молодые и взрослые. Просили и тротуар проложить, и „лежачий полицейский“ установить, но нет ни того, ни другого. Так и ходим. Улица является школьным маршрутом автобуса. Сбивали забор и ворота, в них три раза въезжали. А так по улице еще были случаи, когда взрезались в припаркованные машины, в заборы, навес контейнеров сбивали. Не каждый день ДТП случаются, но летают, как по федеральной трассе ежедневно», — рассказал агентству тюменец. В УГИБДД России по Тюменской области URA.RU рассказали, что ДТП с пострадавшими на этом участке дороги не было. Наряды ДПС здесь работают, в том числе с участием представителей местной администрации. В адрес администрации Винзилинского муниципального образования направлен письменный запрос, ответ ожидается. Дрифтеры врезаются в заборы и ворота жилых домов Фото: «Подслушано Винзили» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/al_feed.php?w=wall-61613605_706780 Фото: «Подслушано Винзили» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/al_feed.php?w=wall-61613605_706780

Жителей поселка Винзили (Тюменская область) терроризируют уличные «гонщики», которые врезаются в ворота и заборы жилых домов. Об этом URA.RU рассказал местный житель. «По всей улице Луговой устраивают гонки молодые и взрослые. Просили и тротуар проложить, и „лежачий полицейский“ установить, но нет ни того, ни другого. Так и ходим. Улица является школьным маршрутом автобуса. Сбивали забор и ворота, в них три раза въезжали. А так по улице еще были случаи, когда взрезались в припаркованные машины, в заборы, навес контейнеров сбивали. Не каждый день ДТП случаются, но летают, как по федеральной трассе ежедневно», — рассказал агентству тюменец. В УГИБДД России по Тюменской области URA.RU рассказали, что ДТП с пострадавшими на этом участке дороги не было. Наряды ДПС здесь работают, в том числе с участием представителей местной администрации. В адрес администрации Винзилинского муниципального образования направлен письменный запрос, ответ ожидается.