Комиссия парламента Армении поддержала статус, допускающий арест Путина 28 сентября 2023 в 13:12 Размер текста - 17 + Армения включила принятие Римского статута МУС в повестку предстоящего заседания Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Профильная комиссия парламента Армении поддержала проект ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Это значит, что Ереван на юридическом сможет допустить арест российского президента Владимира Путина, которому суд выдал ордер на арест. «Профильная комиссия парламента Армении вынесла положительное заключение по проекту ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Она включила проект в повестку предстоящего пленарного заседания», — уточняется в ходе заседания. Его трансляцию проводит 1in на своем youtube-канале. Ранее Армения проводила переговоры с Россией по поводу ратификации Ереваном Римского статута МУС. По словам посла по особым поручениям МИД Армении Эдмона Марукяна, Ереван хочет ратифицировать статут, чтобы расследовать преступления Азербайджана. Соответствующий проект не направлен против РФ, добавил он. В марте МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. Россия не признает МУС на юридическом уровне. В сентябре МВД РФ объявило председателя МУС Петра Хофманьского в розыск, передает «Национальная служба новостей». Профильная комиссия парламента Армении поддержала проект ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Это значит, что Ереван на юридическом сможет допустить арест российского президента Владимира Путина, которому суд выдал ордер на арест. «Профильная комиссия парламента Армении вынесла положительное заключение по проекту ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Она включила проект в повестку предстоящего пленарного заседания», — уточняется в ходе заседания. Его трансляцию проводит 1in на своем youtube-канале. Ранее Армения проводила переговоры с Россией по поводу ратификации Ереваном Римского статута МУС. По словам посла по особым поручениям МИД Армении Эдмона Марукяна, Ереван хочет ратифицировать статут, чтобы расследовать преступления Азербайджана. Соответствующий проект не направлен против РФ, добавил он. В марте МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. Россия не признает МУС на юридическом уровне. В сентябре МВД РФ объявило председателя МУС Петра Хофманьского в розыск, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям