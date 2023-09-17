Армения советуется с Россией при принятии статуса, допускающего арест Путина

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Михаил Мишустин на саммите ЕАЭС. Сочи, российский флаг, флаг россии, флаг армении, армянский флаг
Армения обсуждает с РФ ратификацию статуса МУС, сказал Эдмон Марукян Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения ведет переговоры с Россией по поводу ратификации Ереваном Римского статуса Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян.

«Что касается Римского статута, то как информированный человек могу сказать, что России было сделано предложение по этому поводу, проведена встреча, процесс идет», — сказал Эдмон Марукян. Его слова приводит ТАСС.

Он заявил, что утверждение статуса не направлено против российской стороны. Ратификация, по его словам, нужна из-за военных преступлений, совершенных Азербайджаном на территории Армении. «Наши российские партнеры хорошо об этом осведомлены», — заключил дипломат.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении Еревана утвердить статус МУС. Он заверил, что такой шаг никак не связан с армяно-российскими отношениями, пишет «Национальная служба новостей».

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Армения ведет переговоры с Россией по поводу ратификации Ереваном Римского статуса Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян. «Что касается Римского статута, то как информированный человек могу сказать, что России было сделано предложение по этому поводу, проведена встреча, процесс идет», — сказал Эдмон Марукян. Его слова приводит ТАСС. Он заявил, что утверждение статуса не направлено против российской стороны. Ратификация, по его словам, нужна из-за военных преступлений, совершенных Азербайджаном на территории Армении. «Наши российские партнеры хорошо об этом осведомлены», — заключил дипломат. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении Еревана утвердить статус МУС. Он заверил, что такой шаг никак не связан с армяно-российскими отношениями, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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