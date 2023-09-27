27 сентября 2023

В Салехарде силовики провели обыск в управлении капитального строительства

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Далером Бобиевым. Екатеринбург, полицейские, силовики, правопорядок
В Салехарде прошли обыски в УКС (архивное фото) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) в городском управлении коммунального строительства силовики провели обыск и выемку документов. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах.

«В управлении коммунального строительства в Салехарде 28 сентября прошел обыск с выемкой документов. Действия силовиков не имеют отношения к руководству управления и администрации города, а направлены на выявление возможного преступления одного из экс-сотрудников предприятия, который уволился полгода назад», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Корреспондент агентства обратился за подтверждением в пресс-службу окружного управления СКР и администрации окружной столицы. Силовики отказались от комментариев, сославшись на интересы следствия, в мэрии обещали подготовить ответ позднее.

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В Салехарде (ЯНАО) в городском управлении коммунального строительства силовики провели обыск и выемку документов. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах. «В управлении коммунального строительства в Салехарде 28 сентября прошел обыск с выемкой документов. Действия силовиков не имеют отношения к руководству управления и администрации города, а направлены на выявление возможного преступления одного из экс-сотрудников предприятия, который уволился полгода назад», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Корреспондент агентства обратился за подтверждением в пресс-службу окружного управления СКР и администрации окружной столицы. Силовики отказались от комментариев, сославшись на интересы следствия, в мэрии обещали подготовить ответ позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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