В Салехарде силовики провели обыск в управлении капитального строительства

28 сентября 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

В Салехарде прошли обыски в УКС (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) в городском управлении коммунального строительства силовики провели обыск и выемку документов. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах. «В управлении коммунального строительства в Салехарде 28 сентября прошел обыск с выемкой документов. Действия силовиков не имеют отношения к руководству управления и администрации города, а направлены на выявление возможного преступления одного из экс-сотрудников предприятия, который уволился полгода назад», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Корреспондент агентства обратился за подтверждением в пресс-службу окружного управления СКР и администрации окружной столицы. Силовики отказались от комментариев, сославшись на интересы следствия, в мэрии обещали подготовить ответ позднее.

В Салехарде (ЯНАО) в городском управлении коммунального строительства силовики провели обыск и выемку документов. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах. «В управлении коммунального строительства в Салехарде 28 сентября прошел обыск с выемкой документов. Действия силовиков не имеют отношения к руководству управления и администрации города, а направлены на выявление возможного преступления одного из экс-сотрудников предприятия, который уволился полгода назад», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Корреспондент агентства обратился за подтверждением в пресс-службу окружного управления СКР и администрации окружной столицы. Силовики отказались от комментариев, сославшись на интересы следствия, в мэрии обещали подготовить ответ позднее.