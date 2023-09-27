Скоропостижно скончался депутат пермского заксобрания Александр Житников

О дате прощания с депутатом объявят дополнительно
28 сентября скончался депутат законодательного собрания Пермского края Александр Житников. Ему было 64 года.
«Скоропостижно ушел из жизни депутат заксобрания от партии „Единая Россия“ Александр Житников», — сообщили в пресс-службе заксобрания. Дата прощания пока неизвестна.
Александр Житников впервые стал депутатом в феврале 2021 года. Он получил мандат экс-ректора ПГМУ Ирины Корюкиной, которая умерла 7 декабря 2020 года. Житников был следующим после нее в списках «Единой России». В сентябре 2021 года он был переизбран — вновь по партийным спискам.
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