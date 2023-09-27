27 сентября 2023

Скоропостижно скончался депутат пермского заксобрания Александр Житников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
О дате прощания с депутатом объявят дополнительно Фото:

28 сентября скончался депутат законодательного собрания Пермского края Александр Житников. Ему было 64 года.

«Скоропостижно ушел из жизни депутат заксобрания от партии „Единая Россия“ Александр Житников», — сообщили в пресс-службе заксобрания. Дата прощания пока неизвестна.

Александр Житников впервые стал депутатом в феврале 2021 года. Он получил мандат экс-ректора ПГМУ Ирины Корюкиной, которая умерла 7 декабря 2020 года. Житников был следующим после нее в списках «Единой России». В сентябре 2021 года он был переизбран — вновь по партийным спискам.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
28 сентября скончался депутат законодательного собрания Пермского края Александр Житников. Ему было 64 года. «Скоропостижно ушел из жизни депутат заксобрания от партии „Единая Россия“ Александр Житников», — сообщили в пресс-службе заксобрания. Дата прощания пока неизвестна. Александр Житников впервые стал депутатом в феврале 2021 года. Он получил мандат экс-ректора ПГМУ Ирины Корюкиной, которая умерла 7 декабря 2020 года. Житников был следующим после нее в списках «Единой России». В сентябре 2021 года он был переизбран — вновь по партийным спискам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...