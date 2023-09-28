В пермском заксобрании до конца года появится новый депутат

По закону мандат Александра Житникова в заксобрании переходит депутату из Березовского Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Мандат скончавшегося депутата заксобрания Пермского края Александра Житникова переходит к следующему кандидату в списке «Единой России» на выборах 2021 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе крайизбиркома. Этим кандидатом, согласно опубликованным на сайте избирательной комиссии документам, является директор ООО «ВИАЛ групп» Виктор Пермяков, который также является депутатом думы Березовского округа.

«По требованиям законодательства мандат после официального прекращения полномочий депутата, избранного по пропорциональной системе, передается следующему кандидату в списке соответствующей региональной группы», — отметили в пресс-службе. Заксобрание должно прекратить полномочия Житникова 26 октября.

Александр Житников был первым номером в списке «Единой России» по региональной группе «Суксунская №19». Он ушел из жизни 28 сентября. Вторым идет Виктор Пермяков. Он может отказаться от мандата в течение двух недель, и тогда он перейдет следующему человеку в списке. Им является депутат думы Кишерского округа Сергей Кузнецов. Если Кузнецов откажется — мандат перейдет к четвертому номеру, депутату Суксунской думы Андрею Бабину. Если все они напишут заявление об отказе, мандат становится плавающим, и «Единая Россия» может передать его любому кандидату в списке по своему усмотрению. Если партия не сделает этого, тогда крайизбирком передаст мандат следующей по числу голосов региональной группе после «Суксунской».