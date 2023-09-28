В Челябинске спрос на квартиры в новостройках вырос на 40%. Инфографика

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В Челябинске на спрос новостроек существенно повлияла программа семейной ипотеки Фото:

В Челябинске с июля по сентябрь 2023 года спрос на квартиры в новостройках вырос на 40%, а их стоимость поднялась на 18%. Количество продаваемых квартир на первичном рынке жилья городе увеличилось на 6%, сообщают эксперты сервиса «Авито недвижимость».

«Спрос на квартиры в новостройках Челябинска в III квартале (с июля по сентябрь 2023 года) вырос на 40%. За это время в городе объем предложения увеличился на 6%, спрос — на 40%, а средний ценник — на 18%», — сообщается на сайте.

Аналитики зафиксировали, в третьем квартале 2023 года цены на новое жилье выросли на 5%. На данный момент средняя стоимость квартир в челябинских новостройках составляет 4 млн 700 тысяч рублей. За квадратный метр на первичном рынке недвижимости в городе придется отдать 86 тысяч рублей. По сравнению с предыдущим кварталом, сильнее всего цены выросли в Челябинске (+18%), Уфе (+13%), Саратове (+10%), Москве (+9) и Сочи (+9%).

В целом по России спрос на новостройки вырос на 28%. Интерес к квартирам-студиям вырос более чем на треть, к однокомнатным квартирам почти на треть. Двухкомнатными квартирами интересовались на 27% чаще, трехкомнатными — на 18%, четырехкомнатными — на 13%. Спрос превысил предложение в 26 из 33 городов.

Программа семейной ипотеки остается ключевым драйвером роста спроса на первичном рынке жилья, в III квартале текущего года это влияние проявляется особенно сильно
Программа семейной ипотеки остается ключевым драйвером роста спроса на первичном рынке жилья, в III квартале текущего года это влияние проявляется особенно сильно

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В Челябинске с июля по сентябрь 2023 года спрос на квартиры в новостройках вырос на 40%, а их стоимость поднялась на 18%. Количество продаваемых квартир на первичном рынке жилья городе увеличилось на 6%, сообщают эксперты сервиса «Авито недвижимость». «Спрос на квартиры в новостройках Челябинска в III квартале (с июля по сентябрь 2023 года) вырос на 40%. За это время в городе объем предложения увеличился на 6%, спрос — на 40%, а средний ценник — на 18%», — сообщается на сайте. Аналитики зафиксировали, в третьем квартале 2023 года цены на новое жилье выросли на 5%. На данный момент средняя стоимость квартир в челябинских новостройках составляет 4 млн 700 тысяч рублей. За квадратный метр на первичном рынке недвижимости в городе придется отдать 86 тысяч рублей. По сравнению с предыдущим кварталом, сильнее всего цены выросли в Челябинске (+18%), Уфе (+13%), Саратове (+10%), Москве (+9) и Сочи (+9%). В целом по России спрос на новостройки вырос на 28%. Интерес к квартирам-студиям вырос более чем на треть, к однокомнатным квартирам почти на треть. Двухкомнатными квартирами интересовались на 27% чаще, трехкомнатными — на 18%, четырехкомнатными — на 13%. Спрос превысил предложение в 26 из 33 городов.
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