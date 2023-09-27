Первый снег в Кургане выпадет в середине октября

Синоптики прогнозируют, что 14 октября жители Кургана смогут увидеть первый снег. Об этом пишет в прогнозе погоды сайт Gismeteo.
«Погода в Кургане на месяц <…> 14 октября облачно с прояснениями, местами возможен снег. Температура воздуха от -1 до 5 градусов», — указано на сайте. Также снег возможен и 15 октября, по данным сайта.
Сервис «Яндекс. Погода» наоборот сообщает, что в октябре снега не ожидается. Например, 14 октября, по информации сервиса, осадков не ожидается, облачно с прояснениями, температура воздуха от -3 до -1 градуса при климатической норме от 5 до 7 градусов тепла.
В прошлом году первый снегопад курганцы ожидали в конце октября. Синоптики тех же сайтов прогнозировали, что снег выпадет в период с 21 по 24 октября 2022 года.
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