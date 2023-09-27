27 сентября 2023

Первый снег в Кургане выпадет в середине октября

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Екатеринбург, зонт, непогода, зонтик, снегопад
По данным сервиса «Яндекс. Погода», 14 октября климатическая норма температуры воздуха от 5 до 7 градусов тепла (архивное фото) Фото:

Синоптики прогнозируют, что 14 октября жители Кургана смогут увидеть первый снег. Об этом пишет в прогнозе погоды сайт Gismeteo.

«Погода в Кургане на месяц <…> 14 октября облачно с прояснениями, местами возможен снег. Температура воздуха от -1 до 5 градусов», — указано на сайте. Также снег возможен и 15 октября, по данным сайта.

Сервис «Яндекс. Погода» наоборот сообщает, что в октябре снега не ожидается. Например, 14 октября, по информации сервиса, осадков не ожидается, облачно с прояснениями, температура воздуха от -3 до -1 градуса при климатической норме от 5 до 7 градусов тепла.

В прошлом году первый снегопад курганцы ожидали в конце октября. Синоптики тех же сайтов прогнозировали, что снег выпадет в период с 21 по 24 октября 2022 года.

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Синоптики прогнозируют, что 14 октября жители Кургана смогут увидеть первый снег. Об этом пишет в прогнозе погоды сайт Gismeteo. «Погода в Кургане на месяц <…> 14 октября облачно с прояснениями, местами возможен снег. Температура воздуха от -1 до 5 градусов», — указано на сайте. Также снег возможен и 15 октября, по данным сайта. Сервис «Яндекс. Погода» наоборот сообщает, что в октябре снега не ожидается. Например, 14 октября, по информации сервиса, осадков не ожидается, облачно с прояснениями, температура воздуха от -3 до -1 градуса при климатической норме от 5 до 7 градусов тепла. В прошлом году первый снегопад курганцы ожидали в конце октября. Синоптики тех же сайтов прогнозировали, что снег выпадет в период с 21 по 24 октября 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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