30 сентября 2020
29 сентября 2020

Кургану пообещали первые снегопады

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Октябрь в Кургане будет холодным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Снег и минусовые температуры ожидаются в Кургане после 20 октября. На время даже может появиться снежный покров. Об этом в своем блоге пишет синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Существенное похолодание ожидается с 20 по 28 октября. Днём +2…-3 градусов, ночью -3…-9 градусов. В отдельные дни возможны смешанные осадки в виде снега или мокрого снега. Не исключено установление временного снежного покрова», — сообщает Винштейн.

По прогнозу синоптика, в целом октябрь в Кургане ожидается холодным. Температуры будут ниже среднемесячной нормы на 2,5 градуса. Осадков при этом будет меньше нормы — за весь месяц выпадет до 25 мм (норма 31 мм).

Порадует еще теплом начало месяца. До 3 октября температура установится выше нормы на 2-4 градуса. Днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью опустится до +2 градусов. С 4 октября начнется похолодание.

Практически аналогичный прогноз погоды дается на сайтах Гисметео и Яндекс.Погода. Согласно данным метеосайтов, первый снег в Кургане можно ожидать в период с 21 по 24 октября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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