27 сентября 2023

Моор примет участие во встрече с Путиным по итогам выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, моор, путин
Владимир Путин и Александр Моор пообщаются по видеосвязи Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в совещании, на котором президент РФ Владимир Путин пообщается с новоизбранными губернаторами. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«28 сентября президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет встречу с избранными главами субъектов страны. Во встрече примет участие губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщили в инфоцентре.

Помимо главы региона во встрече поучаствуют губернаторы еще 25 субъектов РФ. На их территориях в 2023 году также проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти. В Тюмени выборы губернатора состоялись 10 сентября.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в совещании, на котором президент РФ Владимир Путин пообщается с новоизбранными губернаторами. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «28 сентября президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет встречу с избранными главами субъектов страны. Во встрече примет участие губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщили в инфоцентре. Помимо главы региона во встрече поучаствуют губернаторы еще 25 субъектов РФ. На их территориях в 2023 году также проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти. В Тюмени выборы губернатора состоялись 10 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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