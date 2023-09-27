Моор примет участие во встрече с Путиным по итогам выборов

Губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в совещании, на котором президент РФ Владимир Путин пообщается с новоизбранными губернаторами. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«28 сентября президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет встречу с избранными главами субъектов страны. Во встрече примет участие губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщили в инфоцентре.
Помимо главы региона во встрече поучаствуют губернаторы еще 25 субъектов РФ. На их территориях в 2023 году также проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти. В Тюмени выборы губернатора состоялись 10 сентября.
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