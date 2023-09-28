Помощник депутата Госдумы Шаманова подрался с соседями из-за выгула собак

28 сентября 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Конфликт Сергея Полякова с соседями начался после запрета выгула собак во дворе дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве помощник депутата Госдумы Владимира Шаманова Сергей Поляков подрался с соседями. Причиной тому стали споры о том, можно ли выгуливать собак на газоне во дворе дома, передает telegram-канал Shot. «Скандал произошел во дворе многоквартирного дома в центре Москвы во время спора между местными владельцами собак и помощником депутата Госдумы Сергеем Поляковым. Собравшиеся не сошлись во мнении, можно ли выгуливать питомцев на газоне, на котором, помимо всего прочего, установлена специальная запрещающая табличка», — написали в telegram-канале. Уточняется, что жильцы были убеждены в том, что выгул животных не запрещен, в то время как Поляков был против этого. Одна из участниц драки обвинила помощника депутата в том, что он накинулся на нее с кулаками. Однако сам Поляков заявил, что жертвой в конфликте является он. По его словам, женщина разбила его телефон, после чего помощник депутата хотел сделать то же самое, но на него напали сзади и начали душить. Поляков также заявил, что конфликт с соседями продолжается с тех пор, как на собрании жильцов было решено поставить во дворе таблички, запрещающие выгул питомцев. Что очень не понравилось собачникам.

В Москве помощник депутата Госдумы Владимира Шаманова Сергей Поляков подрался с соседями. Причиной тому стали споры о том, можно ли выгуливать собак на газоне во дворе дома, передает telegram-канал Shot. «Скандал произошел во дворе многоквартирного дома в центре Москвы во время спора между местными владельцами собак и помощником депутата Госдумы Сергеем Поляковым. Собравшиеся не сошлись во мнении, можно ли выгуливать питомцев на газоне, на котором, помимо всего прочего, установлена специальная запрещающая табличка», — написали в telegram-канале. Уточняется, что жильцы были убеждены в том, что выгул животных не запрещен, в то время как Поляков был против этого. Одна из участниц драки обвинила помощника депутата в том, что он накинулся на нее с кулаками. Однако сам Поляков заявил, что жертвой в конфликте является он. По его словам, женщина разбила его телефон, после чего помощник депутата хотел сделать то же самое, но на него напали сзади и начали душить. Поляков также заявил, что конфликт с соседями продолжается с тех пор, как на собрании жильцов было решено поставить во дворе таблички, запрещающие выгул питомцев. Что очень не понравилось собачникам.