Помощник депутата Госдумы Шаманова подрался с соседями из-за выгула собак

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Город. Курган, выгул собак, поводок, домашнее животное, домашняя собака
Конфликт Сергея Полякова с соседями начался после запрета выгула собак во дворе дома Фото:

В Москве помощник депутата Госдумы Владимира Шаманова Сергей Поляков подрался с соседями. Причиной тому стали споры о том, можно ли выгуливать собак на газоне во дворе дома, передает telegram-канал Shot.

«Скандал произошел во дворе многоквартирного дома в центре Москвы во время спора между местными владельцами собак и помощником депутата Госдумы Сергеем Поляковым. Собравшиеся не сошлись во мнении, можно ли выгуливать питомцев на газоне, на котором, помимо всего прочего, установлена специальная запрещающая табличка», — написали в telegram-канале.

Уточняется, что жильцы были убеждены в том, что выгул животных не запрещен, в то время как Поляков был против этого. Одна из участниц драки обвинила помощника депутата в том, что он накинулся на нее с кулаками. Однако сам Поляков заявил, что жертвой в конфликте является он.

По его словам, женщина разбила его телефон, после чего помощник депутата хотел сделать то же самое, но на него напали сзади и начали душить. Поляков также заявил, что конфликт с соседями продолжается с тех пор, как на собрании жильцов было решено поставить во дворе таблички, запрещающие выгул питомцев. Что очень не понравилось собачникам.

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В Москве помощник депутата Госдумы Владимира Шаманова Сергей Поляков подрался с соседями. Причиной тому стали споры о том, можно ли выгуливать собак на газоне во дворе дома, передает telegram-канал Shot. «Скандал произошел во дворе многоквартирного дома в центре Москвы во время спора между местными владельцами собак и помощником депутата Госдумы Сергеем Поляковым. Собравшиеся не сошлись во мнении, можно ли выгуливать питомцев на газоне, на котором, помимо всего прочего, установлена специальная запрещающая табличка», — написали в telegram-канале. Уточняется, что жильцы были убеждены в том, что выгул животных не запрещен, в то время как Поляков был против этого. Одна из участниц драки обвинила помощника депутата в том, что он накинулся на нее с кулаками. Однако сам Поляков заявил, что жертвой в конфликте является он. По его словам, женщина разбила его телефон, после чего помощник депутата хотел сделать то же самое, но на него напали сзади и начали душить. Поляков также заявил, что конфликт с соседями продолжается с тех пор, как на собрании жильцов было решено поставить во дворе таблички, запрещающие выгул питомцев. Что очень не понравилось собачникам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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